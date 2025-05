Pam & Tommy: la miniserie que revive el primer caso de viralización de la intimidad

En muchas ocasiones la realidad supera la ficción y la imaginación más fértil, por lo cruento, sorprendente o inusual de sus historias. Como en el caso de Pam & Tommy, la serie de Star+ que revive un pasaje centrado en dos celebridades y la invasión a su privacidad.

Un espacio desarrollado por Evan Goldberg y Seth Rogen, y enfocado en el primer video sexual que se haría viral: el grabado por la actriz Pamela Anderson y su flamante marido Tommy Lee -baterista de Mötley Crüe- durante su Luna de Miel sólo para uso personal.

El que tiene como base de sus ocho episodios el artículo Pam and Tommy: the untold story of the world’s most infamous sex tape, publicado en Rolling Stone por Amanda Chicago Lewis y que dio a conocer al mundo lo que realmente ocurrió a mediados de los 90.

Pam-Tommy-7.jpg Erica Parise

Como se narra a través de los capítulos que conforman la miniserie, que llega en su debut con tres primeros episodios para luego ir estrenando uno cada miércoles. El primero de los cuales se titula Drilling and pounding o Perforando y golpeteando, en español.

El cual se ubica en julio de 1995, cuando un grupo de trabajadores se encuentra realizando arreglos en la casa del músico Tommy Lee (Sebastian Stan, Falcon y el Soldado del Invierno), entre los que se cuenta el carpintero Rand Gauthier (Rogen).

Quien, al igual que sus colegas, escucha cómo Lee y su esposa, Pamela Anderson (Lily James, Cenicienta), protagonizan ruidosos encuentros sexuales en el segundo piso. Pero su incomodidad es mayor cuando el baterista decide cambiar todo lo que había pedido.

El inicio de la pesadilla

Pam-Tommy-10.jpg Kelsey McNeal

Poco después, la inconformidad de su empleador, hace que Rand y compañía sean despedidos abruptamente. Todo se complica más para el carpintero cuando regresa a la casa de Lee por sus herramientas y éste lo echa con una escopeta en mano.

Este es el detonante de una venganza de Gauthier -robar la caja fuerte de Lee- y del descubrimiento que no solo marcará la pesadilla de las celebridades, sino que del propio carpintero: un video privado grabado en la Luna de Miel del matrimonio.

Pam-Tommy-4.jpg Erin Simkin

El que con la ayuda del director de películas para adultos Uncle Miltie (Nick Offerman), que conoció en sus años como actor porno, y el dinero de un mafioso, Rand convierte en videos VHS que se adquieren en, por esos años, una internet en expansión.

Pero la serie también viaja unos meses antes para mostrar cuando se conocieron Pam y Tommy, y decidieron casarse solo cuatro días después. Una nube de pasión de la que abruptamente cayeron al descubrir la viralización de su video.

Los primeros momentos de una historia marcada en sus tres primeros capítulos, dirigidos por Craig Gillespie, por el descontrol, la ironía y lo absurdo, en especial cuando Lee es aconsejado por su pene parlante, o Rand se deja llevar por su fe en el karma.

Para luego optar por una narración enfocada en el drama y Pamela, con una más que destacada actuación de una irreconocible Lily James, donde ella es objeto de la misoginia de los medios y los abogados que forman parte del caso de apropiación ilegal.

Lo que convierte a Pam & Tommy en una apuesta arriesgada y diferente, solo para adultos, que se atreve a exponer el primer caso de viralización de una grabación privada y cómo la fama vuelve vulnerables a las celebridades.

