Paneles, exposiciones y películas, tendrá la Comic-Con 2020 que este año se hará gratis y por streaming

Dudas sobre su realización tuvo este año el evento más esperado de los fanáticos de las series y los superhéroes. Sin embargo, los organizadores en San Diego de la Cómic Con 2020, no se dieron por vencidos y, pese a las medidas sanitarias, lo harán igual, pero esta vez en línea y gratis.

Así, del 22 al 26 de julio, se abrirán los canales web de este multitudinario evento que tendrá muestras, paneles, charlas y visionados de películas.

Comic Con @ Home es el nombre virtual de esta exposición que podrás seguir por su canal de YouTube.

Destacados del programa de Comic Con 2020

Foto: Facebook Comic Con San Diego.

Como ya decíamos todo comenzará el miércoles 22, con varios e interesantes paneles, como el Watchmen and the Cruelty of Mask, en que se hablará sobre la relevancia de las máscaras en la serie Watchmen de HBO. Tema que analizarán, además, desde el contexto educativo en EE.UU., donde cada vez se usa más taparse la cara para dar declaraciones (4 PM).

Asimismo, se inaugurará la imperdible sala de exposiciones virtual que estará disponible durante los cinco días, con un centenar de marcas que tendrán sus productos a la venta, entre ellas Crunchyroll y DC. También estará el callejón de los artistas.

Sigue el jueves 23, porque desde esa hora se realizará un panel del Universo Star Trek, en que se reunirán los actores y creadores de esta franquicia de Walt Disney. Ahí el elenco hará una lectura del guión del último capítulo de la segunda temporada de Discovery con Sonequa Martin-Green y Doug Jones, entre otros.

Otro imperdible será lo que ocurrirá el viernes 24, cuando veas el panel dedicado a The Walking Dead, donde estarán los actores Norman Reedus (quien hace de Daryl Dixon) y Lauren Cohan (en el rol de Maggie Greene).

En tanto, el domingo 26 se celebrarán los más de 27 años de la serie Power Rangers, y para eso estarán los actores Davi Santos, (Dino Charge) William Shewfelt (Ninja Steel), Jack Guzman (Wild Force), Jasmeet Baduwalia (Beast Morphers). El panel será conducido por el comediante Ben Kliewer.

Revisa el extenso programa en la web de Comic-Con @ Home. Ojo, al horario en cartelera hay que sumarle tres horas más para que sea hora de Chile.