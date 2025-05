Panoramas para un domingo dieciochero

Por Equipo Finde

"18" familiar en Providencia

Este año no se hicieron las fondas en el Parque Inés de Suárez, pero habrá varias celebraciones familiares en la plaza del mismo nombre, que está a la altura del parque, pero cruzando Av. Bilbao. Este domingo, a las 12 PM, se presentará la Banda La Maleta, ese grupo de músicos/actores liderados por Payaso (en la foto) que, guitarra, violín y acordeón en mano se dedica a entretener y hacer bailar a los niños. Para eso llegarán cargados con sus canciones más animadas, como Súper energético y La canción del recreo.

Después, a las 4 PM, los expertos de la Academia Nacional de Cueca le estarán enseñando a chicos y grandes los pasos esenciales del baile nacional. Todo lo que aprenda lo podrá poner en práctica ahí mismo, porque a las 8 PM el grupo Los de Logroño tocará sus mejores cuecas, unas bien “choras”. Ojo, que si vive cerca de la plaza La Alcaldesa -Av. Bilbao altura Av. Los Leones-, el lunes habrá otra celebración familiar.

DÓNDE: Av. Francisco Bilbao frente al Parque Inés de Suárez HORARIO: 12 PM a 10 PM EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Ramada al estilo porteño

En Valpo, uno de los lugares que conserva intacto el espíritu festivo porteño es la Quinta de los Nuñez, en el cerro La Loma, cerca del Parque Cultural. Ahí, esta familia de folcloristas abre todos los fines de semana el patio de su casa para ofrecer comida típica mientras se oyen cuecas y boleros en vivo. Si está allá, aproveche de visitarla, porque en Fiestas Patrias funcionará hasta el lunes 18.

Si quiere puede ir al almuerzo a disfrutar, en un ambiente familiar, platos caseros y sabrosos, como “merluza frita” ($ 6.500) y “carne al jugo” ($ 7.000). En las noches, en tanto, se convertirá en ramada, con borgoña, anticuchos y cuecas choras.

DÓNDE: Pasaje Camila s/n, c. La Loma, Valpo. RESERVAS: 9.97349070 HORARIO: Do. y lu., 1 PM a 6 PM y 9 PM a 10.30 AM PRECIO: Ramada, $ 6.000 ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

La parrillada de Carneros

En pleno fin de semana de parrillas, hay una alternativa para ir a comer carne si no se anima con una fonda. Carneros, ubicado al lado de BordeRío, es el último estreno de Emilio Peschiera, el chef peruano que fue uno de los primeros en apostar por los sabores de su tierra en Santiago con restaurantes como El Otro Sitio y Hanzo. Ahí, su apuesta es con productos magallánicos como el cordero, que ahí lo hacen al palo ($ 15.900 la porción con paletilla, pierna y costillas). Este domingo hay promoción especial de parrillada ($ 39.900), que trae lomo vetado, chorizo, prieta, pollo y cerdo, con papas cocidas y ensalada a la chilena.

DÓNDE: Av.Escrivá de Balaguer 5970 TELÉFONO: 222183773 HORARIO: Do.1 PM a 4 PM y de 8 PM a 11 PM RESERVA: Sí, un día antes ESTACIONAMIENTO: Por Escrivá de Balaguer 6400, gratis.