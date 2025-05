La Teletón también se vive en las calles. En Santiago y en regiones, mañana habrá corridas, caminatas, cicletadas y hasta clases de surf para apoyar esta causa. Prográmese en familia para salir a hacer deportes y ser solidario.

o basta con mirar la transmisión de 27 horas que parte hoy, a las 10 PM, en todos los canales de la TV abierta. Desde hace 36 años, cuando se organizó la primera, que la Teletón se vive no sólo en casa, sino también fuera, en las cajas de los bancos y en las plazas y parques donde se reciben donaciones para llegar a la meta de más de US$ 42 millones. No son ésas las únicas maneras de colaborar. A lo largo de Chile se organizaron varios eventos que mezclan los deportes al aire libre con el espíritu solidario. Todos se realizarán este sábado, así que lo único que debe hacer es programarse en familia para ejercitarse y pasarlo bien mientras ayuda a los niños que se atienden en los centros de Teletón.

corrida cuprum la-tercera

Una de las más grandes partirá temprano frente al Palacio de La Moneda. Se trata de la corrida familiar Cuprum Teletón, que se hace todos los años en esta misma fecha. Aunque se puede inscribir para correr, también puede hacerlo sin haberse registrado. La carrera parte a las 10 AM, pero puede llegar a precalentar, frente al escenario donde desde las 7 AM podrá practicar baile entretenido. Dos categorías tendrá esta corrida. Una de 5k, donde correrán también los niños desde los 9 años y que tendrá por circuito la Alameda, hasta la altura de Meiggs. Luego, volverán hasta la meta ubicada en el mismo lugar de partida. La de 10k también irá por la Alameda, pero los corredores llegarán hasta el frontis del Instituto Teletón de Estación Central, en calle Radal, y de ahí volverán a La Moneda. Se espera que a este evento lleguen 15 mil personas.

Si quiere colaborar haciendo algún deporte más relajado, participe en la caminata que el Centro de Hipoterapia Crin organiza hace ocho años como una forma de sumarse a la Teletón. Ahí, niños en sillas de ruedas, algunos apoyados en muletas y otros montados a caballo, se dirigen a paso relajado por calles de Lo Barnechea y Las Condes. Quienes quieran participar, pueden hacerlo. Sólo deben llegar mañana a las 9 AM al Portal La Dehesa, donde partirá la actividad, vistiendo una polera blanca. ¿El destino? El parque Alberto Hurtado, en Las Condes, donde el centro hará una donación de mil terapias. Llamativa será la presencia en esta caminata de las yeguas de raza fiordo noruega Michelle y Esperanza, y de la campeona nacional de enganche, Teresita Guzmán, quien comandará un coche tirado por caballos desde el que repartirán agua para que los niños se hidraten. Bicicletas y surf en regiones

caminata crin la-tercera

“Todos hacemos deporte por la Teletón” es el eslogan que escogió el Instituto Nacional del Deporte para la mañana deportiva y solidaria que organizó para este sábado y que se tomará las calles céntricas de Copiapó. Dos serán sus principales actividades: una corrida y una cicletada. Ambas son gratuitas y parten en el mismo lugar, la Plaza de Armas de la ciudad.

Los runners deberán estar ahí a las 10 PM, hora en que se dará la largada a la corrida, que tendrá dos categorías, una de 5k y otra de 25k. Ojo, que las inscripciones estarán abiertas ahí hasta las 9.30 AM. Si no alcanza un cupo, en la plaza, entre las 11.30 AM y 5 PM, estarán entregando los pases para la cicletada. Engrase su bicicleta y vaya en familia para pedalear los 5k que tiene esta actividad.

Más al sur, en La Serena, las olas serán las protagonistas en esta jornada. La escuela de surf Poisson organizó para mañana una Surfatón en la Av. del Mar, justo frente su academia, a pasos del Faro. Entre las 9 AM y las 7 PM, 30 instructores impartirán clases de esta disciplina, entre ellos el Campeón Nacional de Longboard 2012, Mauricio Aguirre. Cada una costará $ 3.000 y lo que se recaude será donado a la Teletón. La meta es de 300 clases. Las podrán tomar niños desde los 5 años y tendrán una parte práctica, donde aprenderán a meterse al agua con la tabla.

Valparaíso también se sumará con una corrida y caminata por el borde costero. Partirá a las 11 AM desde el centro de rehabilitación Teletón, ubicado en Av. Francia, el segundo más grande de Chile. Ahí usted podrá correr o caminar, como más la acomode, hasta la Caleta Portales, donde estará la meta. Llegue antes, a las 9.30 AM, para participar en las actividades en el frontis del instituto. Habrá clases de zumba, pintacaritas y masoterapia, además de juegos inflables. Todo eso, hasta las 2 PM. No olvide llevar su donación, porque en el lugar habrá cajas auxiliares para recibir su aporte.F

Caja la-tercera

CORRIDA CUPRUM TELETON Dónde: Frontis del Palacio de La Moneda Horario: Sá., 7 AM a 9 AM, entrega de poleras, números y baile entretenido. 10 AM, largada de modalidades 5 y 10K Precio: Gratis Est.: En Bulnes, alt. 181, $ 1.800 la hora Edad: Desde 9 años.

CAMINATA CRIN- TELETON Dónde: Desde Portal La Dehesa (Av. La Dehesa 1445) Horario: Sá., 9 AM Precio: Gratis Est.: En Portal La Dehesa, $500 las 2 primeras horas. Luego, $300 cada media hora. CORRIDA Y CICLETADA COPIAPO Dónde: Plaza de Armas de Copiapó Horario: Sá., 10 AM (corrida); 5 PM (cicletada) Precio: Gratis Est.: En calles aledañas Edad: Desde los 7 años.

SURFATON lA SERENA Dónde: Cafetería Poisson, Av. Del Mar s/n Horario: Sá., 9 AM a 7 PM Precio: $3.000 Est.: En la avenida, con propina edad:Todo público.

CARRERA Y CAMINATA VALPARAISO Dónde: Av. Francia 259 Horario: Sá., 9.30 AM a 2 PM Precio: Gratis Est.: En calles aledañas, con propina Edad: Todo público.