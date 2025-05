¿Fanático de los dulces? Hace un mes aparecieron estas nuevas pastelerías que ponen énfasis en las buenas materias primas como la harina de almendra, el chocolate belga y las frutas naturales. Sepa dónde están.

La Lucila Ésta es una pastelería pequeñita ubicada en una casa antigua de Dublé Almeyda, casi al llegar a José Manuel Infante, donde puede sentarse en un par de mesas puestas en la calle a disfrutar de un jugo de damasco natural ($ 1.700) o unas de sus originales tartaletas, como la ruibarbo -con masa delgadita y quebradiza, con toques de lavanda y una cubierta de berries-, o la de manzanas, con un rico dejo de jengibre ($ 1.900). También puede llevarlas completas a casa, por un promedio de $ 7.900. Lo interesante de este local es que todo se hace ahí, en el segundo piso de la casa. Patricia Cáceres es la maestra pastelera, quien aprendió este oficio en Buenos Aires, en uno de los restaurantes del maestro de los fuegos, Francis Mallmann. No se pierda la torta de mousse de chocolate, suave y con un dejo bitter belga que, al no tener azúcar, se siente más amarga, pero eso se compensa con el dulce mousse de chocolate que lleva adentro ($ 2.400 el trozo).

DONDE: Dublé Almeyda 1229 TEL: 22 2254687 HORARIO: Ma. a vi., 1.30 PM a 10 PM. Sá. y do., 4 PM a 10 PM. EST: Gratis en calles aledañas.

Etienne Marcel

Es otra casa de Ñuñoa, con patio interior y una terraza acogedora rodeada de una huerta, donde puede sentarse a probar los macarrones, esas delicias de fuertes colores con forma de alfajor, pero hechos con harina de almendras. Hay de sabor a café, chocolate-menta, pistacho, mandarina y uno de rosas que se impregna en las papilas gustativas apenas se prueba. Cada uno cuesta $ 1.000 y puede pedirlos para llevar: los ponen dentro de una atractiva cajita que lo dejará como rey -o reina- si los lleva de regalo. No deje de probar las tartaletas individuales de frutas, de chocolate y de caramelo. Tampoco se pierda los eclairs, esas masas largas y semi crujientes, rellenas con cremas de chocolate y café. Acá los hacen más aireados y suaves.

DONDE: Teniente Compton 203 TEL: 9.8841672 HORARIO: Ma. a do., 10 AM a 8 PM EST: En calles aledañas Paul Esta boulangerie y restaurante con más de 125 años de tradición en Francia, acaba de abrir su primer local en Sudamérica. Y lo hizo bajo el Distrito del Lujo del Parque Arauco. Ahí, además de encontrar los platos clásicos franceses, puede probar sus masas deliciosas. Tienen croissants ($ 800), el clásico pan de chocolate ($ 950) y pan de pasas ($ 1.100). También destacan los eclairs con crema pastelera de café o de chocolate ($ 2.600) y las porciones de tarta de arándanos, frutilla o limón ). Lo mejor es que abre temprano, a las 8 AM, y se puede pasar a tomar desayuno cualquier día de la semana.

DONDE: Av. Pdte. Kennedy 5413, local 390-A, piso 1. TEL: 9.42368786 HORARIO: Lu. a. ju., 8 AM a 12 AM. Vi. a sá., 8 AM a 2 AM. Do., 8 AM a 11 PM EST: En el mall, $ 600 la hora. Amélie Gourmet Amélie es francesa y una de las socias del ya desaparecido bar y restaurante Boudoir de la calle Constitución. Su nuevo proyecto es una pastelería online, donde están las mismas recetas que sus bisabuelos hacían hace más de un siglo en Argelia y que ella rescató del cuaderno familiar. Luego de reescribirlas a mano, aparecieron en su cocina la torta de masa sablée (esa delgada que se deshace al partirla) y que lleva nueces, frutillas y una crema chantilly suave. También dio con el brownie hecho con chocolate de 55% de cacao y envuelto en una ganache de chocolate blanco. Eso, y la torta hecha con un bizcocho de almendras y rellena con frutillas y pistachos. Encárguela en www.muxupasteleria.com con 48 horas de anticipación. El recargo del despacho varía de acuerdo a la comuna. Cuestan $ 22.000 para 10 personas.

DONDE: www.muxupasteleria.com TEL: 9.42368786 HORARIO: Despachos de lunes a viernes, horarios y precios a consultar.