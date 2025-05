Paul McCartney en Chile 2024: entradas, fecha de venta y precios del concierto

La mejor noticia posible para los fans locales de The Beatles es la confirmación del concierto de Paul McCartney en Chile 2024.

Sí, la leyenda y uno de los nombres fundamentales de la música popular regresa al país, a cinco años de su última visita.

Cuando en marzo de 2019 se presentó en el Estadio Nacional con su aclamada gira Freshen up.

Hoy, el bajista, cantante y compositor de la legendaria banda británica está nuevamente sobre los escenarios, esta vez con su gira Got Back.

La que partió en 2022 en Estados Unidos y que para alegría de sus seguidores llegará a Sudamérica a este año.

Entre los países que serán parte del tour se encuentra Chile, con el esperado show de Paul McCartney en Chile 2024.

¿Y cuándo y dónde será? El viernes 11 de octubre, en el Estadio Monumental.

En una nueva oportunidad para ver en vivo al autor de clásicos del pop como Hey Jude, Band on the run y Let it be, entre muchos otros.

Entradas y precios del concierto

Así, el concierto de Paul McCartney en Chile 2024 se convierte desde ya en una de las cita musicales imprescindibles del año en el país.

¿No te lo quieres perder de ninguna manera? Entonces atento a las coordenadas de la venta de entradas.

El proceso comienza el martes 18 de junio, a las 11 AM, con una preventa exclusiva con 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia.

Luego, sigue el jueves 20 de junio con una preventa exclusiva para afiliados a la Caja Los Andes.

En tanto la venta general se iniciará el viernes 21 de junio a las 11.01 AM.

Todas las modalidades son a través del sistema Ticketmaster.cl.

¿Y cuáles son los precios de Paul McCartney en Chile 2024? Van desde los $ 55.970 hasta los $ 291.250.

Puedes ver a continuación el detalle de todas las ubicaciones y sus respectivos valores.

