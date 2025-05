Pedalear por la fresca y limpia ribera del río Mapocho

Probablemente hayas visto a más de algún ciclista pedaleando por la ribera del río Mapocho. Esto ocurre desde el domingo 1 de marzo, cuando se inauguró la ciclovía que cruza 3 kilómetros de este afluente.

Su nombre es Mapocho Ciclo Parque, y podrás ingresar a esta por la rampa instalada en la calle Huelen, en Providencia, y desde ahí avanzar hasta el Puente Purísima, en Santiago. Ojo, puedes ingresar por ambas, porque es un trayecto con doble vía.

Además, en unos días --probablemente lunes o martes--, se sumarán unos metros más, porque incluirán otra salida entrada a esta entretenida ruta, una que te llevará al Puente Los Abastos, en Recoleta. Así, podrás recorrer 4,4 k, pedaleando.

Horarios de Mapocho Ciclo Parque

Mapocho Ciclo Parque la-tercera

Foto: María Ignacia Concha.

Eso sí, si quieres usar este trayecto debes tener en cuanta que tiene horarios de uso y estos responderán a las temporadas, es decir en verano cerrarán más tarde que en invierno. Es importante tenerlo claro, porque es primera vez que esta activación (la tercera que se hace) estará disponible hasta diciembre de este año.

Actualmente podrás ingresar de lunes a viernes, entre las 7.30 AM y las 8.30 PM; en tanto, los fines de semana y festivos, entre las 9 AM y las 6.30 PM; y como mencionábamos, en invierno el cierre será más temprano, ya que oscurece antes y el río no tiene luz.

¿Te entusiasmas a ir, pero tienes dudas de si el río va limpio? La respuesta a la interrogantes es sí, va limpio. Esto, porque desde el año 2010 que el Mapocho no lleva aguas servidas, por lo que es completamente seguro bajar a pedalear cerca de él.

Fotos: María Ignacia Concha.