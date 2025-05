Perros maestros

Por Damaris Torres

Conocido como “El encantador de perros” por su programa televisivo, el mexicano César Millán volvió a publicar, hace sólo un par de meses, un nuevo libro que se convirtió rápidamente en bestseller según el ranking del diario The New York Times. Se llama Lecciones de la manada y, a diferencia de sus otros textos, en éste no da consejos de crianza, sino que cuenta la historia de ocho perros que pasaron por su vida y que le enseñaron valores como la aceptación, la fidelidad y el perdón. Fue ese aprendizaje lo que lo ayudó a llevar una vida equilibrada y a superar un divorcio. Fíjese bien en el capítulo de “Paloma”, un mestizo que Millán tuvo cuando vivía en un rancho en México y que le enseñó sobre el respeto a los demás animales.

Ojo, que el próximo sábado 30, a las 11 PM, se estrenará la novena temporada de El encantador de perros, en Animal Planet (canal 62 en VTR).

