Picarones: Dónde probar esta tentación peruana en Santiago

¡Picarones! Hablamos de estas masas fritas en forma de anillo, que se hacen con harina de trigo mezclada con camote o con zapallo.

Y se suelen probar bien bañadas en miel de chancaca. Tentación pura.

Aquí una selección de lugares donde probarlos.

El Cántaro de Oro

(Foto por @bricenoevelyn)

Este restaurante en Independencia, que ojo, está que abre una nueva sede en Vitacura, es de esos datos a los que vas a la segura.

Amplio, con estacionamiento, buenos precios y a cargo del chef Óscar Gómez.

El mismo chef que estuvo detrás de Astrid y Gastón, el que fuera el restaurante de mantel largo de Gastón Acurio.

Calidad asegurada. Prueba los "picarones" ($ 3.000), vienen 5 hechos con harina de maíz y camote, bien bañados en miel tibia de higos. Deliciosos.

Acompáñalos de alguno de los "pisco sours" ($ 4.700), que hacen con pisco macerado en hojas de coca, o jengibre por ejemplo, incluso con ají amarillo. Deliciosos.

HORARIO: Lu.a ju.,12.30 PM a 12 AM. Vi. y sá., 12.30 PM a 1 AM. Do. 12.30 a 10 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

El Naturista

(Foto por @ansaglez)

¿Sabía que la historia este local se remonta a 1927? Tal cuál.

Ese es el año en que Ismael Valdés Alfonso, instaló el primer local Ahumada 149.

Todo un clásico del centro. Ahí el enfoque son los guisos, jugos de fruta, cocina saludable, pero rica y casera.

Uno de los imperdibles son los "picarones" que cuesta $ 1.200 por unidad y $ 11.000 la docena.

Ojo que sólo después de las 3.30 PM puede comerlos en el lugar, antes es sólo para llevar.

Se hacen con un dejo más chileno, es decir, la crocante masa es base a zapallo y se sirven bien pasados en chancaca.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 9 PM.Sá., 9 AM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: PorHuérfanos 1437, $ 1.500 la hora.

Tanta

Picarones-Clásicos-TANTA-listo.jpg la-tercera

A este restaurante lo encuentras en centros comerciales como el Parque Arauco, Alto Las Condes, Costanera Center, Plaza Vespucio, Plaza Egaña y Plaza Oeste.

Ahí los "picarones" ($ 5.400 los cuatro) son un imbatible, de esos imprescindibles que simplemente no pueden sacarse de la carta.

Se trata de una masa que tiene un leve perfume de anís, y hecha con camote, zanahoria y un ingrediente secreto: bebida cola. Se sirven tibios, con una miel hecha en base a hojas de higos y especies.

HORARIO: Do. a ju., 11 AM a 12 AM. Vi. y sá., 11 AM a 2 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt. por Av. Kennedy 5413, local 371 $ 12 el minuto.

La Mar

Picarones-LA-MAR-listo-1.jpg la-tercera

En esta cebichería de Av. Nueva Costanera, los picarones son simplemente adictivos.

De esos imperdibles por los que de seguro vas a querer volver más de una vez.

Aquí los "picarones" ($ 6.400 los cuatro) vienen hechos en el momento, recién fritos, bien crocantes.

Son de camote, con un leve toque de anís y se sirven con una miel tibia de higos de la cual le conviene pedir una porción extra, cosa de poder untar a su antojo.

Se sirven recién fritos, con miel tibia de higo. Una delicia, con el contraste su cubierta crocante y el suave interior. Llevan camote y zapallo dentro sus ingredientes, así como una infusión de anís que perfuma la masa.

HORARIO: Lu. a mi. 1 PM a 3.30 PM y 8 PM a 11 PM. Ju. a sá. 1 PM a 3.30 PM y 8 PM a 12 AM. Do. 1 PM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina.