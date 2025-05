Pimpinela en Viña: el concierto imperdible que promete una noche de karaoke

Pimpinela OK

Pimpinela en Viña, el dúo de hermanos argentinos aterriza en la Quinta Vergara este martes 25, con toda su música desgarradora y teatral, perfecto para un buen karaoke.

Lucía y Joaquín Galán son quienes dan vida a algunas baladas románticas más conocida de la música latinoamericana (entre muchos otros).

Con más de 20 discos, participaciones en teleseries y películas, sin duda que este dúo no es un grupo cualquiera. Es más, acaba de recibir un premio a su trayectoria en los Grammy Latinos de 2019.

También ha obtenido 95 discos de Oro, Platino y Diamante, y por si fuera poco, tiene más de treinta millones de álbumes vendidos en todo el mundo, además de tocar en tremendos escenarios, como el Madison Square Garden, en Nueva York.

En esta nueva ocasión en Viña, luego de su concierto en 1984, estos hermanos compartirán escenario con Ana Gabriel, otro imperdible para cantarle a tu ex lo que se perdió.

Aquí te dejamos algunos de los éxitos de Pimpinela, para que cantes en su presentación en el Festival de Viña del Mar.

A esa

https://www.youtube.com/watch?v=sNY7AiSjJJM

¿Qué desgarrador momento cuenta esta canción? Ese en que una persona no vale nada, porque a pesar que te entregaste al amor, hay alguien más que le quita el sueño.

A esa fue lanzado en 1983, en el álbum Hermanos, y es para entonárselo a todo pulmón a ese individuo que, mientras está contigo, piensa en otra, tal como dice la letra: "Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor".

Olvídame y pega la vuelta

https://www.youtube.com/watch?v=fOHrY0jV6Hg

Qué peor momento que cuando superas a una ex pareja pero vuelve y, además, como si nada hubiera pasado. Eso es lo que cuenta Olvídame y pega la puerta, que apareció en las radio en 1984, como sencillo del disco Pimpinela, de 1982.

Es uno de las baladas más conocidos de este dúo. Y cómo no, si con esta canción le cierras la puerta a quien ya no quiere estar contigo. De hecho dice: demuéstrale que eres tú quien ya no quiere estar y que su hora ya pasó.

Es un clásico de todos los karaokes y su rima "por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta", es una de las partes en que, seguro, todos los que estén participando del canto, se paren con copa en mano, a entonarla contigo. Inolvidable.

Valiente

https://www.youtube.com/watch?v=SmyqBK9chVw

"No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor, tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior, que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir, que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir...". Así parte la canción Valiente (1987), la misma que habla de demostrar los sentimientos.

La encuentras en el álbum Personalidad en Spotify, y sin duda la parte de "eres cobarde, pequeño inseguro, un hombre de cartón" será interpretada con mucha fuerza.

Un tema, también, habla del machismo y de la violencia psicológica que ejerce un hombre contra una mujer. ¿Alguna duda? "Y tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente...".

Hermanos

https://www.youtube.com/watch?v=zWFtlqZJ6i8

No todo lo de Pimpinela es para cantar desgarrándose de amor, también hay canciones de la familia y, obvio, algo para cantarle a tu querido pariente. Es el caso del disco Hermanos, de 1983.

Si tienes uno obvio que has tenido peleas o discusiones por distintas cosas. Quien no le ha deseado todo el odio para después, darse cuenta que estarán juntos en "lo dulce y en lo amargo".

De eso habla su canción En lo bueno y en lo malo (Hermanos), una en que relata la cercanía entre los dos cantantes y lo incondicional que son.

Lo mismo sucede con el tema La Familia, otro de sus éxitos, del que seguro te cuerdas del coro: "Quiero brindar por la gente sencilla, por el amor, brindo por la familia".

Por ese hombre

https://www.youtube.com/watch?v=Rb6XeHE-GK0

En 1985 apareció un clásico que estos hermanos interpretaron, nada más y nada menos, que con el cantante español Dyango. ¿Su nombre? Ese hombre.

En esta se habla de cómo aceptar que tu amada está feliz con otra persona, a pesar que tú aún la sigues queriendo. Por lo mismo, aconseja que la olvides, porque ella hoy "ha vuelto a creer que alguien necesita por fin su amor".

Es una lección que te sacará más de una lágrima cuando la estés interpretanto.