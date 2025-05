PlayOn, el festival online con Cardi B, Bruno Mars, Weezer, Coldplay y The Flaming Lips

Los festivales online están tomando vuelo en el mundo en estos días de confinamiento, tal como demostró el fin de semana pasado One World: Together at home. Ahora, se acaba de anunciar otro evento con nombres estelares, el PlayOn Fest.

Aunque este tiene un formato diferente. A diferencia de otras presentaciones por streaming, con los músicos tocando en directo de sus casas, este que organiza Warner Music rescata conciertos pasados.

Eso lo que sucederá este fin de semana, desde el viernes 24 al domingo 26 de abril, en el que podrás disfrutar de conciertos de bandas y solistas reconocidos, a través de YouTube.

"Music is not cancelled" reza la promoción de este evento, que podrás disfrutar gratis.

Serán en total 72 horas de música, con presentaciones de artistas como Cardi B (en la foto), Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay, David Guetta, Weezer y The Flaming Lips, por nombrar algunos.

Charli XCX, Janelle Monae, Lil Uzi Vert, Green Day, Paramore, Rico Nasty, Twenty One Pilots, The War on Drugs, Korn, Anderson .Paak y Death Cab For Cutie también serán parte del PlayOn Fest.

Dónde y cuándo ver el PlayOn Fest

Todos los conciertos que tendrá el PlayOn Fest, que son registros de festivales como Lollapalooza, Coachella y Bonaroo, los podrás ver a través del canal de YouTube de SongKick.

Comenzarán el viernes 24 a las 12 PM EST, que es la misma hora de Chile. Ahí comenzará esta transmisión con 72 horas de música en vivo.

Además, es un festival solidario, porque se recaudarán recursos para el fondo para combatir el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud.

Revisa acá el trailer del PlayOn Fest.