Plogging: El trekking que limpia cerros

Plogging es una palabra que crearon los suecos y es una mezcla entre el inglés jogging (trote) y la sueca plocka upp, que significa recoger basura.

Fue hace un año, cuando un grupo de vecinos comenzaron a limpiar las calles donde vivían mientras hacían ejercicio.

Esta tendencia agarró vuelo y se empezó a practicar en países como España, Francia y en Chile.

Acá, en marzo pasado, un grupo de deportistas de The North Face Academy convocaron a un entrenamiento masivo en el cerro El Carbón para prepararse para el Endurance Challenge, la carrera por cerros que organiza esta marca y que se hará en octubre de este año.

Este, eso sí, tenía un componente especial: además de ejercitarse, también se debía limpiar los senderos.

Plogging la-tercera

Les fue tan bien, que este sábado 2 de junio se volverá a repetir, pero esta vez en el Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo, al lado del centro deportivo de la UC.

No necesita inscripción para participar, sólo tiene que llegar a las 8.30 AM al parque, donde lo estarán esperando dos atletas de The North Face Academy, Moisés Jiménez y Enzo Ferrari, para hacerle un calentamiento previo.

Después los separarán en grupos -dependiendo en cuántos kilómetros correrá en el Endurance-, le pasarán bolsas biodegradables y partirá cuesta arriba trotando o caminando, como prefiera.

Lo importante es ir haciendo plogging durante las dos horas y media (ida y vuelta) que dura la actividad.

De regreso lo esperarán con frutas e hidratación, y toda la basura recogida será reciclada.

Ojo, pueden ir con niños (ojalá mayores de 12 años) y con perros.

La entrada al parque corre por cuenta de los interesados en asistir y es de $ 2.000.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.