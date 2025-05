¿Por qué elegir sólo una si puedes probar todas las cervezas?

Kunstmann Kneipe

Kunstmann-8.jpg la-tercera

(Foto por Valentina Miranda)

¿Has probado todas las cervezas de Kunstmann, la conocida cervecería de Valdivia?

¿No? Entonces, puedes disfrutarlas todas de una vez en Kunstmann Kneipe, el bar que esta compañía abrió el año pasado en pleno barrio Bellavista, en Santiago.

Sólo tienes que instalarte en una mesa y pedir la degustación ($ 7.900).

Lo que te llegará son 16 vasos pequeños -sí, leíste bien, 16- de 75 ml cada uno, con la misma cantidad de variedades.

Ahí, vienen todas las de esta cervecería: las pioneras, como la clásica Torobayo; las de especialidades, como la arándano o la miel; la "Colección del maestro", entre las que está la Gran Torobayo; y las de temporada, como la de chocolate, que se encuentra por estos días de invierno.

En total, la degustación suma cerca de 1,2 litros de cerveza, que puedes probar en grupo o solo si es que quieres.

Lo bueno es que siempre habrá alguien que te indicará por cuál partir -en este caso, por la lager- y las características de cada cerveza, sobre todo si vas por primera vez.

¿Con acompañar esta mega degustación? Con la variada "tabla de freunde" ($ 17.900), que trae pollo y vacuno al ajillo; champiñones rellenos y gratinados; queso mantecoso al orégano; ciruelas envueltas en panceta; tostadas de queso parmesano y papas fritas bañadas en salsa de queso chedar.

HORARIO: Domingo a miércoles, 12.30 PM a 12.30 AM. Jueves a sábado, 12.30 PM a 1.30 AM.

Bar Bulnes

Bar-Bulnes-1.jpg la-tercera

(Foto de Bar Bulnes)

En este bar de barrio Italia, la degustación de cervezas es totalmente gratis.

Apenas te sientas en la mesa te la ofrecen, con la idea de que sepas bien cuál es el estilo que más te gusta y que querrás tomar luego en shop.

Son seis vasos pequeños, con la misma cantidad de variedades, casi todas botellas de esta cervecería de Punta Arenas, entre las que están la golden o la stout.

Uno de los vasos, el sexto, está reservado para las cervecerías invitadas, que puedes ser Hasta Pronto, que tiene su planta en la comuna de Independencia, o Yakima.

Luego de beberlos, puedes pedir un shop de stout ($ 3.500), por ejemplo, y disfrutarlo junto a la "pizza barbecue", que lleva carne, tocino, salame, jamón y salsa barbecue.

Ojo, que las pizzas de aquí pueden ser de hasta ¡un metro! Esa cuesta $ 17.000 y alcanza para cuatro personas (o menos si es que vas con mucha hambre).

HORARIO: Domingo a jueves, 4 PM a 12 AM. Viernes y sábado, 4 PM a 2 AM.

KrossBar Bellavista

Krossbar-4.jpg la-tercera

(Foto por Valentina Miranda)

Cuesta elegir una de todas las que se ofrecen en este verdadero paraíso del barrio Bellavista.

¿La solución? Pedir "De todo un poquito", que es cómo bautizaron en este bar a las tablas de degustación.

Puedes elegir entre dos opciones. Una es la de seis vasos ($ 5.400), de 130 cc cada uno, que trae algunos de los hits de Kross, como la maibock, una lager fuerte, o la siempre irresistible lupulus, que tiene un aroma cítrico y frutal.

La otra degustación ($ 5.100) es de cuatro de las cervezas experimentales de esta marca, que siempre cambian y entre las que está la Kross 110, una con harta malta y 8,5° de alcohol.

No importa cuál de las dos opciones elijas: siempre tendrás a alguien explicándote las características de cada una, las que están ordenadas por intensidad de sabor.

Para acompañar estas degustaciones de cervezas, viene bien un clásico de su carta, las calugas de congrio fritas, que se acompañan de papas fritas caseras y tres tipos de salsas.

HORARIO: Lunes a miércoles, 12.30 PM a 1 AM. Jueves a sábado, 12.30 PM a 2 AM. Domingo, 6.3 PM a 12.30 AM.

Casa Cervecera Altamira

Altamira.jpg la-tercera

(Foto por Casa Cervecera Altamira)

Si andas en Valparaíso, no dejes de pasar por la Casa Cervecera Altamira, esa que está a los pies del cerro Alegre, justo a la entrada del ascensor Reina Victoria.

Por si no la conoces, debes saber que, además de planta, este lugar es un museo de la cerveza y un tentador bar y restaurante en el que es habitual escuchar música en vivo.

En su carta hay tres tablas de degustación de cervezas: una de tres vasos ($ 2.500), de 120 cc cada uno; otra de cuatro ($ 3.000) y una cinco ($ 3.500).

Cualquiera de esas, la armas eligiendo entre los ocho estilos de cerveza que siempre hay disponibles en shop, como la novedosa de té earl grey o la belgian strong ale, con 8° de alcohol.

Esta degustación queda bien con la "tabla mestiza" ($ 11.800), que lleva empanadas caseras de camarón/queso y carne/choricillo; pastel de choclo; pinchos de carne cubiertos con tocino; porotos negros con guacamole y pebre de quinoa.

HORARIO: Lunes a jueves, 6 PM a 11.30 PM. Viernes, 6 PM a 12.30 AM. Sábado, 1 PM a 12.30 AM.

Uncle Fletch

cerveza-uncle-fletch.jpg la-tercera

(Foto por Uncle Fletch)

La última película de Quentin Tarantino, The Hateful Eight (2015), inspiró el nombre de la tabla cervecera del bar Uncle Fletch, llamada "The Beerful Eight".

Su nombre ya delata que son ocho las cervezas que trae, en vasos de 130 cc ($ 9.900).

Lo bueno es que las eliges tú, de entre todas las variedades en shop que se ofrecen en sus dos locales, el de Bellavista o el de Plaza Ñuñoa.

Mejor si vas a este último, que ahí son 16 la salidas de shop, entre ellas una Delirum Tremens, una belga de alta graduación alcohólica que en 1998 fue escogida como la Mejor Cerveza del Mundo.

Ojo, que también hay una degustación con cinco opciones ($ 6.900).

La mejor compañía para estas cervezas son algunas de las nuevas hamburguesas que hay en la carta, como la de mollejas, la de tres tipos de carne o la vegana.

HORARIO: Lunes a miércoles, 12.30 PM a 12 AM. Jueves a sábado, 12.30 PM a 1 AM. Viernes, 12.30 PM a 2 AM. Domingo, 1 PM a 4 PM.

La foto principal es de Valentina Miranda Vega