Por qué no hay que perderse a Javiera Contador en Viña del Mar

En lunes 24 de febrero, seremos testigos del desafío en el humor más grande en la carrera de Javiera Contador.

Esa noche, la conocida actriz y animadora chilena se subirá por primera vez a la Quinta Vergara, recinto a la que llega como la única comedianta del Festival de Viña del Mar 2020.

Para muchos quizás sea una sorpresa verla ahí haciendo reír, pero Contador lleva ya más de una año en el circuito de stand up, preparando su camino a Viña.

Puede que sea una de las buenas sorpresas del festival y acá te dejamos cómo fue su salto de los bares de stand up a la Quinta.

El camino del comediante

Muchos famosos han querido incursionar en el mundo del stand up. Generalmente logran llevar mucha gente, ya sea por su fama o por el morbo de saber qué tan entretenidos pueden ser.

Pero al final, muchos de estos casos quedan en una anécdota y no pasan más allá de un show.

Todo lo contrario ha sido el camino de Contador. En el último tiempo, se viene formando en shows en bares, en los que compartió escenario con grandes exponentes nacionales de esta disciplina.

Comediantes de la escena under -y no tan under- han estado junto a ella: desde Jani Dueñas hasta Sergio Freire, pasando por Altoyoyo y Su Opazo.

Pero quien más la ha ayudado y con quien más ha trabajado es Josefina Nast, quien también es actriz y reconocida en el mundo del stand up.

Con el camino típico del comediante y prácticamente sin saltarse pasos, la hacen llegar con una rutina probada a Viña.

Simpatía y fama previa

Javiera-Contador-1.jpg la-tercera

Imagen promocional

Algo importante para un posible triunfo de Javiera Contador en Viña será su exitosa carrera previa en TV.

Desde el mundo de la actuación y la animación de programas, Contador no solo tiene un largo recorrido en la pantalla chica, sino también una simpatía que no está en dudas.

Muchos la quieren y la reconocen por su personaje más popular, el de Kena Larraín en Casado con Hijos, la adaptación chilena de la sitcom gringa Married... with children.

Además, su rol como animadora en el matinal de TVN la acercó diariamente a una gran cantidad de público.

Un buen público para la noche

Un gran problema que tuvo Jani Dueñas el año pasado era el público que debió enfrentar, en el que había una mayoría de fanáticas Marc Anthony.

Este año, al igual que la edición anterior, Javiera Contador en Viña se presenta como la única mujer en el humor, pero a su favor juega la noche de la que será parte.

Francisca Valenzuela y Mon Laferte son las artistas que tendrá esa jornada, un público femenino que de seguro estará dispuesto a escuchar con atención su rutina.

Sin meter tanto ruido

Contador no tiene nada que demostrar en Viña. Más bien, todo lo que logré, mientras no sea una lluvia de pifias, será una victoria.

La ex actriz solo puede sorprender y probablemente lo logre. Con una rutina sólida y una simpatía natural, pierde la presión de tener que demostrar algo.

A la Quinta Vergara llega con calma y sin hacer ruido, tras más de un año estudiando y trabajando en el circuito del stand up.

