¿Por qué tocó el cielo Anthony Bourdain?

Incansable contador de historia, de humor ácido y apetito insaciable.

Anthony Bourdain fue el chef televisivo más importante de Estados Unidos, con documentales como La mente de un chef (en Netflix) y programas mundialmente conocidos como Sin Reservas, el programa de Discovery Travel & Living, con el que recorrió el mundo adentrándose en la cultura a partir del sabor.

“Los vegetarianos son el enemigo de todo lo bueno y decente de la humanidad y el espíritu”, es de las frases más célebres de Anthony Bourdain, el chef que con su deceso tiene al mundo de la cocina de luto.

Si bien fue el dueño de Les Halles, una brasserie en Manhattan, saltó a la fama en 1999 cuando publicó en el The New Yorker un artículo titulado “Don't eat before reading this” o “No coma antes de leer esto”, en el que contaba qué pasaba tras bambalinas en la cocina.

Ahí se refería a historias como, por ejemplo, que los lunes un pescado siempre está pasado en cualquier restaurante.

Luego en 2000 lanzó el libro que lo lanzó al estrellato mundial, Confesiones de un chef, un best seller en que el cocinero detalló, sin pelos en la lengua, su biografía, detrás de los fogones y detrás de los platos que probó en su vida.

Acá los más talentosos chef de Santiago, entregan las claves de por qué Bourdain alcanzó la categoría de un rockstar.

Sumito Estévez, chef venezolano

“Sus libros son un referente. Muy bien escritos, marcan un antes y un después, puede que sean una caricatura un poco de lo que pasa en la cocina —con eso de los malos tratos, por ejemplo— pero reflejan esa cultura de Bourdain. Todos queríamos ser Bourdain”, dice el chef venezolano avecindado en Chile.

“A través de sus libros te encuentras a un gran ser intelectual, de una gran cultura. Lo mismo pasa con sus programas, siempre tiene esa intelectualidad, esa cercanía, ese bagaje cultural que te hace querer descubrir, viajar, comerte el mundo, o simplemente acercarte a él”, agrega.

Recorrer el mundo, ser parte de cocinas perdidas, desconocidas, hasta restaurantes de mantel largo. Fue el sello de los programas de televisión de Anthony Bourdain, como Sin Reservas y la premiada serie que lo tenía en Francia, Parts Unknown.

Mauricio Jofré, chef de café San Juan

“Yo no soy un buen lector, pero la manera es que inscribe, relata, critica y cuenta la historia, lo convirtió en un best seller. Es difícil encontrarse con un cocinero que no haya leído Confesiones de un chef”, explica

Matías Arteaga, chef ideólogo de “Ombligo Parao”

“En 2009 vino a Chile por Sin Reservas. Eso fue un hito, porque no tuvo ningún problema en criticar el clásico completo chileno, por sus preparaciones. Es gracioso, porque se supone que después de leer sus libros uno no habría querido estudiar cocina, pero al contrario, tenía esa crítica, de decir lo que pensaba."

"Además, sabía de lo que estaba hablando que lo hacían ser muy rockstar”, explica el chef creador de esas cenas que se hacen en noviembre en Santiago.

“Esa cercanía con las distintas cocinas, hambre de conocer y de viajar, fue otro de los grandes hitos admirables de este personaje”, agrega.

