Psycho-Pass: Providencia, la nueva cinta en torno al famoso anime debutará en salas nacionales

Tras The first slam dunk, otro anime llega a cines nacionales: Psycho-Pass: Providencia, el nuevo largometraje en torno al mundo de inspectores y ejecutores.

Dos de las figuras claves en la serie que comenzó su camino en la animación japonesa el 12 de octubre de 2012, cuando se emitió el primer capítulo de Psycho-Pass.

El que mostró la historia concebida por Production IG, que fue escrita por Gen Urobuchi y tuvo como sus directores a Naoyoshi Shiotani y Katsuyuki Motohiro.

Psycho-Pass-Providencia-2.jpg la-tercera

Psycho-Pass: Providencia | Promocional

Los encargados de dar vida al relato marcado por el suspenso psicológico, el crimen y el ciberpunk, centrado en Akane Tsunemori, desde que era una inspectora novata.

Cuando en el Japón del futuro, con el Sistema Sybil dominando su gobierno, ella ingresa a la División de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública.

Un primer paso en su carrera y en el anime, que sumaría temporadas y las cintasPsycho-Pass: la película, Psycho-Pass: sinners of the system y Psycho-Pass 3: first inspector.

Tsunemori se reúne con Kogami

Para ahora continuar su camino en pantalla grande con Psycho-Pass: Providencia, la realización dirigida por Shiotani, que debutará en cines nacionales el 28 de septiembre.

Una cinta también fue producida por el estudio de animación I.G, que llegará a Cinemark y Cinépolis, con funciones cuyas entradas ya se encuentran en preventa.

Una oportunidad para reencontrarse con Tsunemori y Shinya Kogami, otra de las figuras del anime original, en una trama en torno a una verdad que haría tambalear a Sibyl.

La que se ambienta en enero de 2118, cuando Akane, como inspectora jefe del Departamento de Investigación Criminal, recibe un informe sobre un incidente en un navío.

En el cual fue asesinada la Dra. Milicia Stronskaya y fue orquestado por Peacebreakers, una organización paramilitar que la División de Acción había estado persiguiendo.

La que busca los Papeles de Stronskaya, los informes en torno a la "historia no contada", y se convertirá en la amenaza que llevará a Tsunemori y el ex fugitivo Kogami a unir fuerzas.