Publican video con los protagonistas The Society divirtiéndose en el set de grabación

Si eres uno de los fanáticos de la serie The Society en Netflix, entonces tienes que poner ojo al entretenido video que el servicio de streaming acaba de publicar.

En este se muestra la convivencia que tuvieron los protagonistas en el set, los chascarros que vivieron y, también, las actividades que realizaban entre escenas, como campeonatos de ajedrez y lecturas de textos antiguos.

Y por supuesto, también, la amistad que forjaron fuera de pantalla.

Si aún no te has sumergido en los 10 capítulos (de cerca de una hora cada uno) de esta historia que muestra cómo un grupo de adolescentes tiene que lidiar en un mundo sin adultos, ponte en sintonía, porque probablemente no podrás parar de verla.

En The Society actúan Kathryn Newton, Rachel Keller, Jacques Colimon y Olivia DeJonge, por nombrar algunos de los protagonistas de la que probablemente es la serie adolescente del momento y que se estrenó el pasado 10 de mayo.

Ojo: es dirigida por Christopher Keyser y está inspirada en libro El señor de las moscas, del novelista británico William Golding.

Vela en Netflix