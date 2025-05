Puerta 7: La visceralidad y la corrupción del fútbol argentino llega a Netflix

Las producciones argentinas están apuntando a retratar la marginalidad de su contexto nacional y eso ha sido un gran acierto.

Por ejemplo, en El Marginalfuimos testigos de la cruda realidad y la jerarquía existente en los centros penitenciarios del país, y ya con tres temporadas y otra entrega ad portas a estrenarse, sin duda es uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming.

En Puerta 7, creada por Martín Zimmerman -director estadounidense de nacimiento, pero argentino de corazón, y quien ya ha estado detrás de grandes producciones como Ozarky Narcos- se busca plasmar la realidad de las hinchadas del fútbol argentino.

Si bien las historias de esta serie de ocho capítulos son ficticias, es un gran guiño de la realidad que ocurre dentro y fuera de la cancha. Con mucha violencia, acción y dinero de por medio, la trama partirá cuando “Lomito” (Carlos Belloso), líder de la barra de hinchas de Ferroviario, es brutalmente atacado durante un importante partido.

Este ataque no quedaré impune. Para dar con los responsables detrás de las estocadas que recibió Lomito, uno de sus pupilos, Fabián (Esteban Lamothe), buscará el cabecilla del plan que casi le quitó la vida a su líder. Una verdadera guerra está por comenzar, de la cual no se salvarán ni inocentes ni culpables.

La pelota no se mancha

Puerta-7.jpg la-tercera

Puerta 7 | Netflix

Ferroviario es uno de los equipos favoritos para quedarse con el campeonato, pero los actos de violencia que se han registrado en las tribunas de su estadio, podrán empañar el sueño de miles de hinchas del club que desean verlo campeón.

Para reestablecer el orden que debe existir en estos encuentros deportivos, el director del club (Antonio Grimau) contratará a Diana (Dolores Fonzi) como la nueva jefa de seguridad del recinto futbolístico. Con una dirigencia machista y muy manchada por la corrupción, esta abogada e hincha del club quiere que allí se respete uno de los mandamientos más importantes de Diego Maradona: “la pelota no se mancha”.

Aunque lo suyo es la parte social, pues está encargada de una ONG que intenta rescatar a chicos y chicas de la vulnerabilidad y la pobreza que están expuestos, Diana se dará cuenta de que las corruptas barras de este club tiene gran relevancia en la decadencia de los jóvenes del barrio, por lo que hará todo lo posible -e imposible- para eliminar todo este mal de raíz.

Con la ayuda de un policía ya en retiro (Daniel Aráoz) lucharán contra los vicios y malas prácticas que están transformando al fútbol en un deporte violento. Este par buscará que el estadio vuelva ser un lugar de alegría y reunión familiar.

El ciclo se repite

puerta-7-netflix-1.jpg la-tercera

Puerta 7 | Netflix

Detrás del oscuro mundo de las barras bravas en el fútbol latinoamericano, historias de marginalidad y pobreza dan rostro a esta violenta realidad, que en muchos casos ya es inalienable al destino para muchos jóvenes vulnerables.

Una de las historias que corre en paralelo a la trama central es la de Mario (Ignacio Quesada), un esforzado adolescente que busca ayudar a su padre (Daniel Valenzuela), quien se encuentra cesante y, además, malherido tras ser asaltado por unos chicos de la villa.

Mario cansado de los abusos de su jefe en la pizzería y su precaria situación económica, aceptará la propuesta de Fabián de trabajar con ellos en la banda. Si bien al principio sus funciones serían de ejecutor de pequeños trabajos, en el chico hay una gran potencialidad que fue percibida por sus nuevos jefes. Fabián lo iniciará en el submundo que hay detrás de Ferroviario Fútbol Club.

Sin duda que Puerta 7 ya se transformó en un imperdible de Netflix y se hace merecedora de un maratón. La visceralidad y pasión de los hinchas es fielmente retratada y su look and feel es muy verosímil a la cruda realidad. Y atención que esto no solo pasa en Argentina, sino que es un mal esparcido por la mayoría de los equipos de fútbol en Latinoamérica.

