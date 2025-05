¿Qué hacer en julio en Santiago? Los panoramas y eventos imperdibles para este mes

Tianfu Kungfu

Hasta mediados de agosto, Mall Paseo Quilín

Tianfu-Cerrillos-9-ok.jpg la-tercera

Foto: Finde

Uno de los panoramas julio 2024 ya partió y es el primer festival de luces de China que se realiza en invierno en la capital.

Se trata de Tianfu Kungfu, la nueva versión del evento centrado en la cultura china y que ahora está de vuelta y renovado.

De partida porque ahora se bautizó como Tianfu Kungfu, porque a su oferta de atracciones suma espectáculos de artes marciales.

Además, tiene un sector con entrada gratis para todo público, con esculturas iluminadas, puestos de comida y tiendas.

Algunas de las novedades del evento que ya abrió sus puertas en el Mall Paseo Quilín, en Peñalolén, donde estará hasta la segunda semana de agosto.

Puedes ver más detalles del festival en esta nota.

María Antonieta

10 al 13 de julio, Teatro Municipal de Santiago

Maria-Antonieta-ok.jpg la-tercera

Imagen: Teatro Municipal de Santiago

Es una de las grandes apuesta del Teatro Municipal de Santiago para esta temporada.

El esperado estreno en Latinoamérica de María Antonieta, el ballet de Thierry Malandain que se inspira en la trágica vida de la última reina de Francia.

Un súper producción del Ballet de Santiago, dirigido por César Morales, con música de la Orquesta Filarmónica de Santiago, que en el teatro de calle Agustinas tiene fechas entre el 10 y el 13 de julio.

Además, destaca por su escenografía y el vestuario del diseñador Jorge Gallardo, con más de 200 fastuosos trajes.

Las entradas cuestan desde $ 4.500 y se venden en la web del Teatro Municipal.

Feria Xinxin

12 al 28 de julio, Parque O'Higgins

Feria-Xin-Xin-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Feria Xin Xin

Durante julio en el Parque O'Higgins te podrás empapar de la cultura china.

Todo gracias a la Feria Xinxin, el encuentro itinerante que en este pulmón verde de Santiago estará desde el 12 al 28 de julio, de martes a domingo.

Lo mejor de todo es que tiene entrada gratis y ahí podrás sumarte a talleres de kung fu y tai chi, por ejemplo, además de disfrutar de espectáculos de dragones y de la máscara china.

Además tendrá sesiones de medicina tradicional china sin costo, como masajes y auricoloterapia.

12 y 13 de julio, Teatro Teletón

Cats-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Este invierno vuelve a los escenarios chilenos uno de los musicales más exitosos de la historia, Cats.

La clásica obra de Andrew Lloyd Webber inspirada en una colección de poemas de T. S. Eliot y que desde su estrenó, en 1981, se convirtió en un suceso de crítica y público en Broadway.

No sólo ganó numerosos premios Tony, sino que también se convirtió en uno de los espectáculos de mayor permanencia en cartelera en la historia de Broadway.

Esta temporada en Chile tiene una nueva versión local, con la dirección artística de Eduardo Yedro y funciones en el Teatro Teletón el 12 y 13 de julio.

Además se progamaron fechas en Rancagua, Concepción y Temuco.

ExpoCafé

13 y 14 de julio, Espacio Riesco

ExpoCafe-5-ok.jpg la-tercera

Foto: ExpoCafé

Para los fanáticos del café entre los panoramas julio 2024 hay uno que no se pueden perder, la ExpoCafé 2024.

El encuentro más grande de la industria cafetera en Chile y que este año se realizará en Espacio Riesco el sábado 13 y domingo 14 de julio.

Será todo un fin de semana donde el café y su cultura se convertirán en protagonistas, con más de 200 expositores, con marcas que llegan de todo Latinoamérica, y una programación cargada de actividades.

Entre estas últimas destacan charlas, catas y competencias, de baristas, latte art y filtrados, por ejemplo.

Las entradas cuestan desde $ 12.000 y se venden en el sitio web del evento.

Fiebre de Cumbia

15 de julio, Movistar Arena

La-Combo-Tortuga-1.jpg la-tercera

Foto: Archivo

¿Sabías que el martes 16 de julio es feriado? Un agradable recordatorio para un día libre que puedes aprovechar bailando desde la noche anterior.

Y es que en Movistar Arena el lunes 15 se realizará Fiebre de Cumbia, la nueva versión del evento ultra bailable con lo mejor de la movida tropical.

Así podrás bailar con las prendidas canciones de grupos como Amar Azul, Los Auténticos Decadentes, La Combo Tortuga, Supermerk2, Los Sultanes, Hechizos y Sonora 5 Estrellas.

Las entradas cuestan desde $ 20.700 y se venden en Puntoticket.

The Lord of the Rings in concert

26 de julio, Movistar Arena

El-señor-de-los-anillos-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si eres fanático de El Señor de los Anillos de seguro has visto muchas veces La Comunidad del Anillo.

La primera de las películas de Peter Jackson de la trilogía inspirada en la épica saga literaria escrita por J.R.R. Tolkien y que fue el inicio de un exitoso fenómeno cinematográfico.

Pero en The Lord of the Rings in concertla cinta la podrás ver como nunca antes: en una pantalla gigante de alta definición y acompañada de una orquesta sinfónica, con más de 200 músicos.

Una épica puesta en escena para este espectáculo que se presentará el viernes 26 de julio en Movistar Arena.

Las entradas se venden en Puntoticket y cuestan desde $ 28.750.

Festival de la Peruanidad

27 y 28 de julio, Club Hípico de Santiago

Festival-de-la-Peruanidad-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Festival de la Peruanidad

El 28 de julio se celebran las Fiestas Patrias de Perú y uno de los festejos más grandes que habrá en Santiago es el Festival de la Peruanidad.

Un gran encuentro en torno a la cultura del país vecino y que durante el sábado 27 y 28 de julio se tomará el Club Hípico.

Será un imperdible evento al aire libre y familiar, con puestos de cocina peruana donde probar sus clásicos, desde cebiches a lomo saltado, además de actividades y juegos para niños.

Mientras que el plato fuerte son sus shows en vivo, que este año contará con populares artistas peruanos, como Bella Luz, Lita Pezo, Corazón Serrano y Armonía 10.

Atentos, que pronto comienza la venta de entradas.