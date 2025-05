¿Qué hacer este feriado 15 de agosto?

Este 15 de agosto se celebra, en el calendario católico, el Día del Asunción de la Virgen, un feriado que cae justo a mitad de semana y para el que hicimos una selección de lo que se puede hacer.

Desayuno en la Popular Pizza y Pan

La-popular-pizza-y-pan-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda

¿Qué mejor que empezar un día feriado con un desayuno contundente? La Popular Pizza y Pan, la famosa panadería de Av. Bilbao con El Bosque, ofrece unos desayunos con opciones de sartenes saladas y enjundiosas.

Porque sonverdaderos platos de fondo para comer a las 9 AM.

Comenzó con la "sartén deburratina", con tomates asados, aceitunas y oliva ($ 6.000), pero ahora ya sumaron otros cuatro más, uno de ellos con albóndigas.

Ver más detalles acá.

Daniel's Bakery la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Una de las cosas buenas que tiene este café de Ñuñoa es que abre todos los días, incluso los feriados.

Este miércoles no será la excepción y por eso será la ocasión ideal para ir a probar con calma su nueva carta, la que estrenaron en julio pasado.

Entre las novedades hay varias preparaciones populares en EE.UU. -que son su fuerte- como los waffles y un desayuno ultra contundente, el "All American Breakfast" ($ 5.400), que trae huevos revueltos, tocino y croquetas de cerdo.

También puedes encontrar recetas de otras cocinas, como las arepas y una pizza del Medio Oriente, que puedes pedir a cualquier hora del día.

Puedes conocer más sobre las novedades de Daniel´s en esta nota.

HORARIO: Lunes a viernes, 9 AM a 10 PM. Sábado y domingo, 10 AM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis

Cantautores en Colmado

La-Matiné-Colmado.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Los cantautores Niña Tormenta, Rosario A, Diego Lorenzini y Javier Bobbert suelen juntarse de vez en cuando para tocar bajo el nombre de La Matiné Uva Robot.

Se bautizaron así por el nombre del sello en el que graban, Uva Robot, y con ese formato se han presentando hasta en Alemania, donde telonearon el noruego Erlend Oye.

Este miércoles feriado volverán a tocar juntos, en el café y bar Colmado, un lugar donde son frecuentes los conciertos en pequeños formato.

A las 8.30 PM, estos cuatro cantautores comenzarán a mostrar sus canciones, acompañados de sus guitarras acústicas, ukeleles y voces encantadoras.

Lo que escucharás son temas de cada uno, pero cantados entre todos, como ese llamado Un día lo encontré, grabado por Rosario junto a Niña Tormenta.

La entrada cuesta $ 5.000 y puedes reservarla a través del mail cc@capitancobalto.com. Ojo, que los cupos son pocos.

HORARIO: Miércoles 15, 8.30 PM

La expo de ballenas para visitar en familia

Ballena-en-la-Moneda-8-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda

Si no has visto aún esta exposición, prográmate para este feriado en el Centro Cultural La Moneda, donde está la exposición "Ballenas, voces del mar de Chile".

Ahí, en las salas Andes y Pacífico, podrás enterarte de cuáles son los cetáceos que nadan en las costas chilenas, de los pueblos que vivieron del mar en Tierra del Fuego, de lo contaminado que está el Pacífico por la acción humana y ver el arte que se ha inspirado en el océano local.

Llega antes de las 12 PM, porque es gratis.

Si quieres saber más detalles de la expo, más información acá.

Tacos para la hora de almuerzo

El-Zócalo-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda

Una buena opción para almorzar barato este feriado, es El Zócalo, un nuevo local de comida mexicana que está en Av. Providencia, poco más arriba del Liceo 7.

Lo mejor es que los tacos mexicanos cuestan $ 1.000 en "happy hour" y les puedes echar los ingredientes que quieras.

Ojo, con las salsas, que le dan todo el toque.

Ver más información sobre la taquería, acá.

Ciro's de Isidora Goyenechea

ciros-2-ok.jpg la-tercera

Esta fuente de soda bien chilena se abrió en enero de este año en Isidora Goyenechea casi esquina San Sebastián.

Aunque no es el mismo dueño del local que partió con ese nombre en la calle Bandera en los años 60, conservan la misma estética y la mayoría de los platos.

Este feriado está abierto hasta las 12 AM, y ahí lo que puede llegar a pedir son sus clásicos sánguches como el de "pierna asada" ($ 4.400) muy blanda y sabrosa, y el de "mechada" ($ 4.400). A todos se les pueden echar agregados que cuestan $ 300.

Si llega de noche quizás lo que quiera es picar algo: está el exquisito "carpaccio de lengua" ($ 6.900) que vienen con salsa tártara; la entraña a la plancha que viene fileteada para compartir ($ 9.900) y la chorrillana Ciro's ($ 10.900), con lomo liso, longaniza, huevos y cebolla frita. Enorme y enjundiosa.

No deje de pedir la bebida que está disponible todo el año y que es tradición en el local de Bandera: la "cola de mono", que cuesta $ 1.900 y viene en una copa.

Ojo, que también tienen "terremoto", con helado, fernet y granadina ($ 3.900)

HORARIO: Lunes a viernes, de 9 AM a 12 AM. Viernes, sábados y feriados, 10 AM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: En la calle fines de semana, gratis. En la semana, subterráneo de Plaza Perú, $ 1.000 la hora.

Las hamburguesas de Wally's

Wallys-15-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Esta hamburguesería de San Carlos de Apoquindo destaca por sus preparaciones frescas, sin aditivos ni colorantes. Las hamburguesas, por ejemplo, se hacen con cortes de carne que traen del sur.

Lo mejor de todo es que también tienen preparaciones dulces y "batidos", además de las típicas papas fritas —en este caso con piel, para darles más crocancia— y aros de cebolla.

Un local que abre siempre, incluso los feriados (excepto un par en el año).

Toda la info aquí.

Los 75 años de Robert de Niro

Mision-OK.jpg la-tercera

Es uno de los actores más reconocidos en todo el planeta y este viernes 17 de agosto cumplirá 75 años. Por eso, vale la pena ver ahora sus mejores películas, varias de las cuales se pueden encontrar en Netflix.

Finde hizo una selección con siete filmes destacados, desde La Misión hasta Casino, pasando por un par de entretenidas comedias.

Más información, acá.