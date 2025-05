¿Qué llega a Netflix en octubre? Los estrenos imperdibles del mes

Durante septiembre, el gigante del streaming sumó a su catálogo un puñado de títulos esperados entre producciones conocidas, como Parasite, y otras nuevas, como las exitosas El diablo a todas horas y Pienso en el final. ¿Y cómo se vienen los estrenos Netflix octubre?

La plataforma acaba de revelar las series y películas que llegarán el próximo mes, una lista variada, que incluye varios títulos orginales que de seguro darán que hablar.

Acá, repasamos las series y películas imperdibles que traen los estrenos Netflix octubre.

Series: estrenos y nuevas temporadas

La-maldicion-de-Bly-Minor-1-ok.jpg la-tercera

La maldición de Bly Minor | Netflix

Para hacerle honor al mes, Netflix partirá octubre con Oktoberfest: cerveza y sangre(1 de octubre), que llevará hasta la Alemania de 1900 para mostrar a un ambicioso empresario que quiere dominar el famoso festival cervecero de Munich.

Entre las series orginales también destaca Emily en París (2 de octubre), donde la actriz y modelo Lilly Collins, hija del cantante Phil Collins, encarna a una exitosa ejecutiva de markenting que consigue un buen puesto en París, ciudad donde enfrentará nuevos desafíos laborales y también personales.

En tanto, los fanáticos del terror no se van a querer perder La maldición de Bly Minor (9 de octubre, foto principal) la nueva entrega de la serie de antología La maldición, de los creadores de La maldición de Hill House, también disponible en Netflix.

Además, habrá que ponerle ojo a la nueva producción de Manolo Caro, el mismo detrás de la exitosa La casa de las flores, quien vuelve a la plataforma con Alguien tiene que morir (16 de octubre).

Llama la atención, sobre todo, por su reparto, que incluye, entre otros a la histórica Carmen Maura, Cecilia Suárez (Paulina en La casa de las flores) y a los muy de moda Ester Espósito (Elite) y Alejandro Speitzer (Oscuro deseo).

Y a la lista de series que abordan los sinsabores de la adolescencia se sumará Grand Army, que sigue a cinco estudiantes de una escuela pública de Brooklyn (16 de octubre).

También hay que tener en cuentas las que regresan con nuevas temporadas: la cuarta de Riverdale (9 de octubre) y las sextas deHow to get away with murder (1 de octubre) y Flash (20 de octubre).

Películas para sumar a tu lista

Más allá de la luna | Netflix

Los estrenos Netflix octubre traen un puñado de películas que de seguro vas a querer sumar a tu lista de pendientes.

Como El juicio de los 7 de Chicago (16 de octubre), que se basa en un hecho real, la protesta en la Convención Nacional Demócrata de 1968, que terminó con un violento enfrentamiento.

Tiene como director al estadounidense Aaron Sorkin, ganador de un Oscar por su guión para La red social, de David Fincher, y en su elenco a actores destacados como Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt y Michael Keaton.

También Rebecca (21 de octubre), un thriller romántico del británico Ben Wheatley, en el que una joven se casa con un viudo millonario y con el que se va vivir en su mansión, donde debe lidiar con los recuerdos de la ex esposa de él.

Además, los niños -y quizás muchos adultos- se van a repetir una y otra vez Más allá de la luna (23 de octubre), la nueva película animada original de Netflix, donde una niña inteligente construye un cohete para demostrar que la diosa Luna existe.

Por si fuera poco, su canción principal la interpretará la actriz y cantante mexicana Danna Paola, la que de seguro se convertirá en un hit.

Ojo también con las películas no originales que llegan en octubre al catálogo y entre las que destacan Apocalipsis ahora: redux, Dunkerque y Blade Runner 2049.

Documentales a tener en cuenta

Blackpink-Light-Up-the-Sky-ok.jpg Courtesy YG / Netflix

Blackpink: Light up the sky

Los seguidores del género documental, anoten, que el próximo mes vuelve Misterios sin resolver (14 de octubre) con su segunda temporada, la nueva entrega de la clásica serie de investagación policial y que regresó con éxito este año.

Además, los estrenos Netflix octubre vendrán también con el primer documental de Netflix dedicado a un grupo k-pop: Blackpink: Light up the sky(14 de octubre), sobre la popular banda femenina, la misma que colabora en el último disco de Lady Gaga.