¿Quieres ver los Oscar 2019? Aquí te contamos dónde y cuándo se transmitirán

Este domingo 24 de febrero llega la ceremonia más importante y esperada del cine. Si no te quieres perder este gran evento, aquí te contamos dónde ver los Oscar 2019 y los programas previos a la transmisión.

Son 24 las categorías que se premiarán, entre las que destacan algunas como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

La ceremonia empieza a las 10 PM (hora de Chile) y se transmitirá por el canal TNT, todo doblado al español. Si quieres verlo en el idioma original, podrás hacerlo por TNT Series en toda América Latina.

Los horarios del inicio de la ceremonia por país son:

México: 7 PM Perú: 8 PM Colombia: 8 PM Ecuador: 8 PM Argentina: 10 PM Chile: 10 PM

Si quieres vivir toda la experiencia, puedes ver también la "Alfombra Roja", desde las 8.30 PM en el mismo canal, donde podrás ver a todos los directores y actores nominados, además de importantes invitados del mundo del cine.

¿Eres de los que les gusta sólo la Alfombra Roja? El canal E! Entertainment mostrará todo el show previo a la gala, con todos los detalles de la moda y los asistentes.

Además, Chilevisión también tendrá transmisión de toda la ceremonia, en los mismos horarios anteriores. Esta será conducida por los animadores Millaray Viera y Jean Philippe Cretton, quienes le pondrán todo el toque nacional al evento.

Las presentaciones en vivo en la ceremonia

286784_original.jpg la-tercera

En la foto: Adam Lambert, Roger Taylor y Brian May

Como ya es de costumbre, la ceremonia de los Oscar 2019 tendrá varias presentaciones en vivo de las canciones nominadas en la categoría Mejor Canción Original.

Lady Gaga se subirá al escenario junto a Bradley Cooper para cantar Shallow, canción de la película Nace una Estrella, nominada en 8 categorías.

Otra de las performances que tendrá esta esperada gala será la de Gillian Welch y David Rawlings, el dúo norteamericano que le creó y le da voz a la popular canción When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de La Balada de Buster Scruggs.

Pero sin duda, la presentación más esperada será la de Queen, cuando suban al escenario cantando el clásico de clásicos Bohemian Rhapsody.

Será Brian May y Roger Taylor quienes llegarán para revivir un momento mágico para todos los fans. El encargado de darle voz a esta legendaria canción será Adam Lambert, la ex estrella de American Idol que acompaña a la formación original de Queen en sus presentaciones en vivo desde hace un tiempo.

Hay que recordar que la película Bohemian Rhapsody está nominada en 5 categorías, entre las que destacan Mejor Película, Mejor Sonido y Mejor Actor (Rami Malek).

Ojo, que aún hay algunos filmes nominados a los Oscar 2019 en las carteleras de cine. En esta nota puedes ver todos los detalles.