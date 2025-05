Recorre la exposición de Mon Laferte a través de un tour virtual en 360°

Mon Laferte pinturas 1 ok

Este verano, Mon Laferte dio que hablar con su música, pero también con su otra faceta expresiva, la de artista plástica.

Paralelamente a las canciones, quizás incluso desde antes, la chilena viene creando también pinturas y otras instalaciones que permiten entrar a su particular y colorido imaginario.

El mismo que plasmó en dos murales que pintó en los cerros de Valparaíso -con polémicas incluidas- y que también se puede ver en Procesión, la primera que exposición plástica que la autora de Amárrame presenta en Chile.

Está montada desde febrero en Bahía Utópica, una de las galerías emblemáticas del cerro Alegre, y causó tanta expectación que, incluso antes de que abriera, se agotaron los cupos para visitarla, ya que el aforo se limitó debido a la pandemia.

Mon-Laferte-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Instagram Mon Laferte

Pero para todos quienes se quedaron con ganas de apreciar las pinturas de Mon Laferte, la galería porteña acaba de inaugurar un recorrido virtual en 360°, disponible gratis.

¿Y hasta cuándo se podrá ver? Hasta el viernes 12 de marzo, el mismo día que termina la muestra.

La procesión de Mon Laferte

Mon-Laferte-pinturas-2-ok.jpg la-tercera

Imagen: Bahía Utópica

El recorrido online parte en la fachada de la galería Bahía Utópica y desde ahí te puedes adentras en la exposición de la artista.

Tiene en total 25 obras, dos ellas de gran formato, repartidas por los pasillos y las salas del espacio cultural. De las que verás todas son pinturas sobre tela, salvo una, que es un objeto de arte, un bonito altar.

Lo mejor que es el tour en 360° lo vas guiando tú y te puedes detener en alguno de los trabajos en particular e, incluso, acercarlo para apreciar algún detalle. Además, tú decides por dónde comienzas y por dónde terminas.

De esa forma podrás conocer el trabajo plástico de Mon Laferte, un mundo en la mujeres tienen el protagonismo y en el que aparecen también unas criaturas que son parte de su imaginario.

Mon-Laferte-pinturas-3-ok.jpg la-tercera

Imagen: Bahía Utópica

"Pinto sentimientos, emociones, pinto sobre miedos, sueños, ilusiones. También va de mucha poesía, me gusta crear con las imágenes, que sean poéticas y que al verlas también generen eso que tanto me gusta del ser humano, que se sentir, sentir lo que sea", expresó la cantante sobre Procesión.

El recorrido virtual lo encuentras en la web de Bahía Utópica. Y si entras en el Instagram de la galería, podrás ver también un video musicalizado con el primer montaje de la exposición, realizado en el espacio Casa Bahía.