Recorrer el Amazonas, pero en el Acuario de Valparaíso

Amazoníaes el nombre de la nueva exposición en el Acuario de Valparaíso (pincha acá para ver su web).

Ahí, desde el 1 de julio y hasta fin de año, podrás ver cerca de 15 especies provenientes del río Amazonas y del río Malawi, en África.

Aprovecha las vacaciones de invierno para ir a recorrer los tres acuarios (uno de 16 mil, otro de 6.500 y el último de 150 litros) de este museo acuático inaugurado en 2016.

¿Qué verás? Por ejemplo el Ashara, un pez carnívoro habitante de estas aguas dulces de América del Sur.

O el pez Pacú, de forma física similar a las pirañas, pero no es atraído por la sangre.

¿Una característica? Sus dientes son como los de un humano y podrás ver estos mismos peces en color blanco, porque también nacen albinos.

Más en el Acuario de Valparaíso

(Foto: Gentileza Acuario de Valparaíso)

¿Quieres seguir conociendo? Entonces continúa con el recorrido por los seis ecosistemas marinos de Chile, entre ellos el bosque de algas, el desierto submarino y los fiordos.

En cada uno verás las respectivas especies de esos lugares, como las del archipiélago de Juan Fernández, en el ecosistema montes submarinos.

También está representada la zona central, con peces propios de Valparaíso, por ejemplo, jureles, lenguados y un tiburón Toyo de un metro de largo.

Para hacerlo aún más entretenido, después pasarás junto a un guía a la zona interactiva, donde tocarás especies de invertebrados, como las estrellas de mar y los erizos. Eso, además de alimentar a truchas arcoiris.

El final del circuito es de ensueño, porque pasarás a una piscina con tiburones pintarroja -esos alargados y delgados- que podrás acariciar.

Pierde el miedo, porque el guía te enseñará cómo hacerlo de forma muy segura.

HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 6 PM. Sá., do. y festivos, 10 AM 7 PM.

PRECIO: Gral., $ 6.500. Niños, $ 5.500.

ESTACIONAMIENTOS: Subt., Plaza Sotomayor, $ 1.680 la hora.