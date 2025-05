Recreo con hambre: el patache sin censura más adictivo de Vitacura

Recreo con hambre partió como un delivery en tiempos de pandemia y ahora acaba de estrenar un local, una terraza prácticamente escondida en la calle Nicolás Gogol, en pleno barrio residencial de Vitacura.

Ahí encuentras ahora una carta acotada de pasteleríay sanguchitos que cambiarán tu vida, a cargo del cocinero Felipe González Inostroza y de Asunción Pimentel, una crack del pancito y el dulce.

Recreo-con-hambre-29-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

De partida, porque todo, desde el pan brioche de consistencia perfecta hasta las salsas, se hacen ahí mismo, lo que te convertirá en un fanático al primer mordisco.

Al igual que sus opciones dulces, como la tarta de chocolate ($ 3.200), de una cremosidad que te será imposible dejar de cucharear.

Recreo con Hambre: otro nivel de sanguchitos

Recreo-con-hambre-todo-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Si aún no estás convencido de lo adictivo que pueden resultar los sánguches de Recreo con hambre, es porque no has probado su ave palta ($ 4.800).

Uno que viene en un pan de molde extra esponjoso un tanto más grueso, que como te contábamos se hace en el lugar, ligeramente tostado y con una buena cantidad de pechuga de ave desmenuzada y mayo casera.

Otra delicia es el ahumado ($ 7.200), de pastrami ahumado en el lugar, con mayo casera, pepinos encurtidos, mostaza dijon y cilantro en pan brioche, que puedes acompañar de las papas cajun ($ 2.000), papitas fritas, crujientes, sazonadas con un toque de pimienta.

Recreo-con-hambre-pollo-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

También a otro nivel es el crispi ($ 7.200), con un pollito frito jugoso, mayo al curry ligeramente picante, coleslaw, queso cheddar, y un toque de jalapeño y limón sutil; o puerkorea ($ 7.490), que es un lomo vetado de chancho, con una salsa picantita de la casa, cebolla asada, rábano blanco encurtido y mayo, también en pan brioche.

Además del vegeta ($ 6.990), de berenjena asada, ricota, salsa de pimientos ahumados, almendras tostadas y hierbas.

Si se trata de los dulces de Recreo con hambre, tiéntate con el canelé ($ 1.500), un perfecto bizcocho aireado de vainilla; o la tarta de queso ($ 3.800), que es una cremosa tarta tradicional española a base de quesos blancos, que deshace en la boca.

O el babka ($ 2.500), un rollo de masa esponjosa, que puedes pedir de canela o chocolate. ¡Deliciosos!.