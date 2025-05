Reírse del frío con los platos invernales de El Camino

Además de ser el bar más gringo de todo Santiago, El Camino es también uno de los más entretenidos.

Sus dueños siempre están organizando eventos especiales, ya sea una competencia de tacos o el Día del Brisket, esa carne popular en Texas.

Si pasa por estos días por su local de barrio Italia, se encontrará además con una carta nueva, que se estrenó recién la semana pasada.

Se trata de platos y cócteles pensados para el invierno, contundentes y abrigadores, como manda la temporada.

La estrella de esta nueva carta es el "brisket chilli" ($ 7.500), un guiso de tomate con porotos rojos, que llega a su mesa rebosante y humeante, dentro de una ollita.

Tiene un sabor inolvidable gracias a los trocitos de brisket, esa carne que se ahuma por más de 12 horas.

Sentirá, además, un toque picante, por el ají cacho de cabra que lleva.

Otro de las nuevas preparaciones invernales es el "smoked chicked fried chicken" ($ 7.500), un pollo ahumado frito, ultra crocante, que se acompaña con puré de papas.

(Foto por @elcaminobqq)

Si busca algo para compartir también hay varias novedades sabrosas, como "chicken pot pie hand pies" ($ 6.500), que son unas empanaditas fritas de pollo ahumado, crema de champiñon, zanahoria y arveja.

De la barra de El Camino

¿Algún coctel ideal para el invierno? También los hay en este bar.

Pida sin dudarlo el "boulevardier", que lleva bourbon, vermuth y campari.

(Foto por @elcaminobqq)

Es un trago que se originó en los años 20 en Francia, que combina bien el amargo del campari con la dulzura acaremalada del bourbon.

Ojo, que este coctel lo encontrará a mitad de precio los martes (toda la noche), miércoles y jueves (de 7 PM a 9 PM).

Si busca una cerveza, hay una buena variedad en la carta de El Camino, entre ellas varias gringas.

No se preocupe si no tiene con quien dejar a su perro, que en este lugar son bienvenidos. Incluso, puede entretenerlos con un plato de costillitas preparadas especialmente para ellos.

Las mascotas se admiten en el patio del local, que por estos días está bien calefaccionado.

HORARIOS: Ma. a ju., 6.30 PM a 2 AM. Vi., 1 PM a 2 AM. Sá., 12 PM a 2 AM. Do., 12 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.