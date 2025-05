Revisa la lista con todos los shows tributo a The Beatles que se harán de norte a sur

The Beatles ok

Los fans del famoso cuarteto de Liverpool no querrán perderse ninguno de los conciertos que tendrá Azoteas por los Beatles.

Ese el evento con que se celebrarán los 50 años del histórico último concierto de los autores de Hey Jude, el que dieron el 30 de enero de 1969, en la azotea del edificio de Apple Corps, en Londres.

Para festejar la fecha, esa presentación se revivirá este miércoles 30, justo a las 12 PM, con conciertos simultáneos gratuitos, desde Arica hasta Castro.

Ese día, en 32 lugares de Chile encontrarás una banda tocando las mismas canciones que los Beatles interpretaron en la azotea.

Don't let me down, Get back, Dig a pony y One after 909 serán algunas de las que escucharás, más algunas adicionales del repertorio de los ingleses.

Aunque la mayoría de los conciertos se hará en Chile, también se programó uno en Buenos Aires.

Aquí tienes la lista con todas las locaciones y bandas de Azoteas por los Beatles.

Santiago

Lugar: Centro Cultural La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26 Grupo: The Charritle

Lugar: Frontis Centro Cívico Las Condes, Av. Apoquindo 3300 Grupo: Cavern Band

Lugar: Palacio Álamos, Santo Domingo 2398 Grupo: The Jelly Beats

Lugar: Museo de Historia Natural, Parque Quinta Normal s/n Grupo: The Vitos

Lugar: Centro Cultural Casa Matta, Av. Santa Rosa 9014 Grupo: Orquesta Municipal de La Granja

Lugar: Azotea de edificio en Eleuterio Ramírez 875 Grupo: Gato Ladrón

Lugar: Costado de Plaza de Armas de Santiago, Monjitas 879, Santiago Grupo: Beetles con 2e

Lugar: Plaza de Armas de Santiago Grupo: Banda Instrumental del Regimiento de Policía Militar Nº 1 de Santiago

Lugar: Paseo Bandera, Bandera 151 Grupo: Siempre Beatle Chile

Lugar: Casa de la Cultura de Ñuñoa, Av. Iarrázaval 4055 Grupo: The Earthquakes

Lugar: Palacio Falabella, Av. Pedro de Valdivia 963 Grupo: Orfeón de Carabineros

Lugar: Bar Buena Barra, General Holley 2308 Grupo: La Sargento Pepper Beatles Band

Lugar: Fundación Cultural de Providencia, Av. Nueva Providencia 1995 Grupo: The Beat Band

Arica

Lugar: Paseo Colón, Paseo Colón esquina 21 de mayo Grupo: Orfeón Municipal

Iquique

Lugar: Balcón del Círculo Español, Tarapacá 201 Grupo: Banda Instrumental de la Sexta División Ejército

Antofagasta

Lugar: Balcón del Teatro Municipal, Antonio José de Sucre 433 Grupo: Stg Peppers Band

La Serena

Lugar: Plaza de Armas, Arturo Prat 350 Grupo: Nowhereband

Lugar: Plaza Santo Domingo, Córdovez 261 Grupo: When I'm 64

Viña del Mar

Lugar: Mall Marina Arauco, 14 Norte 821 Grupo: Beatlemen

Valparaíso

Lugar: Del Barrio Restaurant, Pedro Montt 2302 Grupo: Beertles

Lugar: Hotel Brighton, Paseo Atkinson 153 Grupo: Fracción Lunar

San Antonio

Grupo: Get Back Lugar: Torre Bioceánica, Av. Barros Luco 1863

Quillota

Lugar: Centro Cultural Leopoldo Silva Rey Noard, Av. 21 mayo 200 Grupo: Banda de la Academia Municipal de Música

Los Andes

Lugar: Plaza de Armas, Esmeralda 331, Los Andes Grupo: Támesis

El Quisco

Lugar: Hotel Petersen, Av. Costanera 18 Grupo: Ladies Beatles

Talca

Lugar: Calle 1 Sur 858 Grupo: Beat Prudence

Temuco

Lugar: Azotea del edificio consistorial, Arturo Prat 650 Grupo: De Bitels

Villarrica

Lugar: Playa Pucará, entre Colo Colo y Ernesto Wagner Grupo: Supreciso

Puerto Varas

Lugar: Hotel Kramm, Del Salvador 587 Grupo: Vane Arrebol

Frutillar

Lugar: Museo Colonial Alemán, Vicente Perez Rosales s/n Grupos: Yamila Suez, Banda Claudio Matte, Banda Patancha y Rock Sur

Ancud

Lugar: Corporación Cultural Municipal, Libertador 663 Grupo: The Pickles

Castro

Lugar: Frontis Iglesia San Francisco, San Martín 462 Grupo: Dúo Jano Letelier & Dieter Hein y Orfeón Bernardo Mora Garrido de Castro