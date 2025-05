Revive el histórico concierto casero One World: Together at Home

Together at Home ok

El sábado pasado, millones de personas en todo el mundo vieron en vivo One World: Together at Home, un gran concierto por streaming y en el que se presentaron estrellas del pop y el rock tocando desde sus casas.

Presentaciones íntimas que organizaron la ONG Global Citizen y la cantante Lady Gaga con la idea de entregar un mensaje de unidad frente a la pandemia del coronavirus.

Y fue precisamente la autora de Shallow quien abrió la jornada con una versión al piano de Smile, original de Nat King Cole.

Ahora puedes revivir esa y el resto de las presentaciones con One World: Together at Home, el disco oficial de este evento que tuvo el caracter de histórico.

Desde ayer ya está en las plataformas de streaming Spotify, Apple Music y Amazon este álbum de 79 canciones y más de cuatro horas de música.

Así puedes volver a escuchar momentos memorables, con los Rolling Stones mostrando su You can't always get what you want con un Charlie Watts tocando una batería imaginaria.

También a Billie Eilish versionando el clásico Sunny acompañada de su hermano Finneas, a Paul McCartney recordando Lady Maddona y a Camila Cabello junto a Shawn Mendes atraviéndose con What a wonderful world.

Stevie Wonder, Taylow Swift, Kacey Musgraves, Celin Dion, Common, Annie Lennox, Christine and The Queens, Lizzo y Eddie Vedder, entre muchos otros, son también parte del disco One World: Together at home.

Además, las ganancias de las reproducciones de este álbum se distinará al fondo de la OMS para la lucha contra el coronavirus.

Escucha a continuación el disco One World: Together at home.

https://open.spotify.com/album/2VcZJySG0Skmua8JkfXGcz