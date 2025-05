Rhythm + Flow, el reality hip hop de Netflix con Cardi B, Chance The Rapper y T.I.

Rhythm + Flow viene a confirmar que el hip hop es el género musical que la lleva en Netflix.

Sin duda es el más representado en la plataforma de streaming, con series como The Get Down y Hip-Hop Evolution y documentales sobre raperos como Roxanne Shanté o Travis Scott.

Ahora los fans del rap -y también los melómanos en general- tiene en un Rhythm + Flow una nueva producción para maratonear.

Este es un reality cazatalentos, al estilo de The Voice o America Got Talent, pero en el que se busca a la próxima estrella del hip hop, ni más ni menos.

Los encargados de encontrarla son tres raperos que ya se convirtieron en megaestrellas: Cardi B, Chance The Rapper y T.I.

En busca del mejor flow

La primera temporada de Rythym + Flow debutó esta semana con cuatro episodios y en los dos miércoles siguientes se estrenarán los seis restantes.

Estos primeros capítulos son los de las audiciones, que parten en Los Angeles y que continúan en las ciudades de origen de cada uno de los jueces: New York en el caso de Cardi B, Atlanta en el de T.I. y en Chicago con Chance The Rapper.

Ahí no están solos, porque en esta búsqueda del próximo rapero que acapares las playlist reciben la ayuda de leyendas locales del hip hop, como Snoop Dogg en Los Angeles y Big Boi en Atlanta.

Las audiciones se hacen en clubes emblemáticos de cada ciudad, donde los competidores no solo deben demostrar que saben rapear, sino también que poseen las condiciones para transformarse en estrellas.

Los jueces son estrictos y cada uno busca lo suyo: T.I., todo un empresario de la industria, tiene el olfato comercial, y Cardi B, que aquí despliega todo su magnetismo, se fija en los artistas que dejen huellas.

Como es habitual en estos programas, hay de todo entre los participantes: desde bodrios hasta diamantes en bruto, como la rapera con mensaje Rae Khalil, quien deja boquiabierta a Cardi.

Luego de las audiciones vendrán las presentaciones en Los Angeles, batallas, grabación de videos y hasta colaboraciones, muy populares en la industria del rap.

Súmalo a tu lista de pendientes si te gustan los realities de talentos, que este Rhythm + Flow es mucho más entretenido y con más flow que esos programas donde se busca a la enésima (mala) copia de Chris Martin o Adele.

Puedes ver el programa acá.