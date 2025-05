Rick and Morty regresó a Netflix con una nueva temporada

Rick and Morty Netflix

A poco más de un mes desde que Netflix eliminara la serie de su catálogo, Rick and Morty regresó en gloria y majestad el pasado sábado 1 de diciembre.

Y no lo hizo sin novedades porque, si no lo hiciste antes, ahora podrás vivir las aventuras de la tercera temporada de la serie centrada en este borracho y genial científico loco junto a su particular nieto.

¿Nunca pudiste ver el episodio de "Pickle Rick"? Ahora es tu oportunidad, porque junto a las dos primeras temporadas, se añadieron los 10 capítulos de la última, lanzada en 2017.

https://twitter.com/NetflixLAT/status/1068778287827046400

Mientras tanto, seguimos a la espera de la cuarta temporada, que se estrenaría en Adultswim en 2019.

Mira la nueva temporada acá.