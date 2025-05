Ruca Bar: el lugar perfecto para tomar un gin en barrio Italia

Desde 2014 que existe Ruca Bar, uno de los locales predilectos de quienes van siempre al barrio Italia. Llegan ahí tentados por su onda informal, con mesas compartidas en que fácilmente se puede entablar conversación y hasta amistad con los vecinos.

También, por su amplia oferta de cocteles hechos con gin, que quedan bien con sus tapas de alta cocina, para compartir con los amigos y a buenos precios.

Imperdibles son las "mini hamburguesas", hechas con osobuco de wagyu mechado con salsa bearnesa ($ 1.490 la unidad). Otra opción son los "montaditos". Vienencuatro, de cerdo en focaccia casera, acompañados de mermelada de pimentón, ricotta y salsa alioli con cilantro ($ 5.990).

Tampoco podía faltar aquí un clásico, la "tortilla española", de papas y cebolla, en su punto de humedad exacto ($ 4.990).

Gin en todas sus versiones

Para tomar la oferta es grande, con 10 alternativas de cocteles preparados con gin como base. Si quieres probar lo más clásico, "the perfect martini" es la opción: lleva gin de marca Bombay Sapphire, dry Martini, aceitunas sevillanas y una rodaja de pepino ($ 5.200).

El "Ruca special", con gin, arándano, maracuyá, limón y syrup de albahaca, también merece la pena ($ 4.900), lo mismo que "a different negroni", que se prepara con gin Bombay Sapphire, Aperol, Martini Rosso, romero fresco y cáscara de naranja ($ 4.900).

Ahora, si la junta con amigos es un jueves, mejor que mejor, porque ese día, entre las 6 PM y 9 PM, los gin tonic están a $ 1.000.

También hay una jarra de sangría de litro y medio ($ 7.900); otra excusa para ir a Ruca a compartir.

HORARIO: Lu. a ju., 6 PM a 1 AM. Vi., 6 PM a 2.30 AM. Sábado, 1 PM a 2.30 AM.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.