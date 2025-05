sabores al aire libre

Aproveche los más de 20 grados que habrá este fin de semana en Santiago, para visitar estos dos encuentros al aire libre.

Echinuco Parte hoy en el Parque Bicentenario y dura hasta el domingo. Es la cuarta versión de esta feria de la cocina chilena, donde encontrará cerca de 140 expositores de productos gourmet y restaurantes como La Piojera.

En el mismo sector visite la barra de vinos de Chile. Pagando $ 3.000, podrá probar seis de las 70 etiquetas de vinos disponibles. Hay cepas poco conocidas como el petit verdot. Mañana, quédese hasta las 9 PM para escuchar en vivo el sabor latino de Banda Conmoción. echinuco

Dónde : Av. Bicentenario 3800 Tel: 9.6891345 Horario: Vi.y sá, 11 AM a 12 AM. Do., 11 AM a 9 PM Entrada: $ 6.000 Est.: En el parque , gratis la primera media hora, $ 500 la segunda. Gustock Este encuentro en el Parque Araucano es ideal para ir con los niños. Es un festival del picnic, así que lo aconsejable es que tome su canasta, una manta y prepare un par de sándwiches para instalarse el sábado y el domingo, desde las 12 PM. Si no tiene tiempo para armar una canasta, habrá cuatro food trucks con pizzas, completos y ensaladas, listos para disfrutar recostado sobre el pasto.

Ojo con la música en vivo, que será para grandes y chicos. Mañana, a la 1 PM podrá ver a Zankudos, una banda que toca instrumentos como la guitarra y el bajo, montados en zancos. En tanto, el domingo a las 7 PM, estará el cantautor Fernando Milagro.

Dónde: Av. Presidente Riesco 5698 Horario: Sá. y do., de 12 PM a 8 PM Entrada: Gratis Est.: Av. Presidente Riesco 5330, $ 1.000 la hora.