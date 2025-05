Sanfic 2019, un paraíso para cinéfilos con más de 100 películas en cartelera

It Must be Heaven Foto Pelicula OK

Entre el 18 y el 25 de agosto se hará Sanfic 2019, el Santiago Festival Internacional de Cine que organiza Fundación CorpArtes y que ya va en su edición número 15.

Esta vez, el certamen proyectará cerca de 100 películas internacionales y chilenas, incluyendo 10 premieres mundiales, 38 latinoamericanas y 41 premieres chilenas.

Ocho días de ensueño para los cinéfilos, que podrán ver esta selección en los Hoyts Parque Arauco, La Reina, Plaza Egaña y Vivo Imperio, además de la Cineteca Nacional y del Centro Cultural de Fundación CorpArtes.

Una gran oferta con varios filmes que sobresalen, entre estos dos ganadores del Festival de Cannes y otros dos premiados en el Festival de Berlín.

Estos son Young Ahmed (Bélgica-Francia), de Jean Pierre y Luc Dardenne, galardón a Mejor Director en Cannes; It Must Be Heaven (Palestina), de Elia Suleiman, Mención Especial en Cannes (foto principal), y By the Grace of God (Francia), que le dio el Gran Premio del Jurado en Berlín a su director, Francois Ozon. Todas películas que formarán parte de la muestra Maestros del Cine.

El cortometraje The Man Behind the Wall, Oso de Oro a Mejor Cortometraje en Berlín, estará en un apartado especial de Sanfic que presentará cinco de los mejores cortos que se dieron en la última versión de ese connotado certamen alemán.

García Bernal y Moura en Santiago

A la larga lista de películas se suman dos invitados de categoría. Uno de ellos es el actor y director brasileño Wagner Moura (protagonista de las series Narcos y El Mecanismo, y de la película Tropa de élite, ganadora del Festival de Berlín), quien presentará acá su ópera prima, Marighella, filme que abrirá Sanfic 2019 (en la foto).

Moura, además, se reunirá con el público chileno en un conversatorio gratuito el 19 de agosto, a las 5 PM, en el Centro Cultural de CorpArtes. Para asistir, debes inscribirte en la web del certamen.

A él se suma el actor, productor y director mexicano Gael García Bernal, quien estrenará en Chile su segundo largometraje: Chicuarotes, que presentó en la última versión de Cannes.

Como siempre, Sanfic tendrá tres competencias: Internacional, de Cine Chileno y Cortometraje Talento Nacional. Además, estará la muestra de Visiones del Mundo.

Toda la información de películas, sedes y horarios, en la web del festival.