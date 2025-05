Santiago a Mil lleva conciertos de ópera gratuitos a los balcones de la capital

Más de 150 espectáculos, entre danza, teatro, ópera, música, performance, circo e instalaciones urbanas, tiene la programación de Santiago a Mil para este año.

Partió el lunes 4 y se extenderá hasta el viernes 29 de enero con una versión que, ad hoc a los tiempos de covid, combina obras con público presencial y aforo reducido con otras que se disfrutan sin salir de casa.

A medio camino entre ambos formatos está Voces de mujer al viento, uno de los imperdibles de su oferta musical para este año y que si bien se realiza de forma presencial, se puede ver y oír desde las casas.

Esto, porque se trata de una serie de microconciertos en balcones y terrazas de la capital, donde las protagonistas son la ópera y la voz de la reconocida soprano chilena Maribel Villarroel.

Así, las personas pueden escuchar desde sus balcones, ventanas y patios estas presentaciones que, al igual que muchos de los espectáculos de Santiago a Mil, son gratuitas.

Voces de mujer en los balcones

Estos conciertos ya tuvieron una primera fecha el viernes pasado en una torre cercana al Parque Almagro y continuarán en otros barrios de las comunas de Santiago, Independencia y Estación Central, siempre a las 8 PM.

El jueves 14 será en Independencia, el jueves 21 en el barrio Bellas Artes y el domingo 22 en el barrio Huemul.

Mientras el viernes 15 tendrá un formato diferente: un recorrido en bus por calles de Estación Central, como la Alameda y General Velásquez.

Ahí escucharas a Maribel Villarroel y a dos destacadas estudiantes de la escuela de canto de Verónica Villarroel, Ximena Pávez y Josefina Bunster, en un recorrido por la historia de la ópera a través de una serie de arias y canciones.

O Mio Babbino Caro, de Puccini, Glitter and be gay, de Leonard Bernstein, On my own, de la obra Los Miserables y Think of me, de El fantasma de la ópera, serán parte de su repertorio.

También se lucierán con composiciones de Violeta Parra, como La lavandera y Volver a los 17, arregladas especialmente por Ángela Acuña y con Carmen Paz González al piano,

