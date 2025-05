¡Se apareció marzo! 10 panoramas y eventos para hacer más entretenido el regreso a Santiago

Saint Patrick's BeerFest

Foto: Saint Patrick’s BeerFest

Hay una celebración que llegará con varios panoramas marzo 2023, Saint Patrick's Day, fiesta de origen irlandés, pero que desde hace tiempo llegó a otros lugares del mundo.

También a Chile, el que se sumó con eventos como Saint Patrick’s BeerFest, el evento que debutó con éxito el año pasado y que ahora por su nueva versión.

La que se realizará durante tres días, entre el viernes 17 y el sábado 19 de marzo en el Centro de Eventos Munich, en Malloco, el mismo recinto del popular Oktoberfest.

De hecho, detrás están los mismos organizadores, los que prometen tres jornadas al aire libre en un ambiente familiar, lleno de tradiciones, con duendes, tréboles, hadas, música y danza típica irlandesa, además de la infaltable cerveza artesanal.

Las entradas ya las puedes comprar a través de Puntoticket. Ojo, que los menores hasta los 13 años entran gratis acompañados de un adulto.

Jazz-2-ok.jpg Alan Warren alanwarren@vtr.net

Foto: Promocional

Hay un nuevo festival de jazz en Santiago y debuta en el mes de marzo. Se trata del Festival de Jazz de Lo Barnechea, el que organiza la Corporación Cultural de Lo Barnechea.

Llega justo a tiempo para despedir el verano con buena música, con dos noches de conciertos al aire libre, los días viernes 10 y 17 de marzo, en el Anfiteatro de la Parroquia Santa Rosa.

Desde las 7 PM, hí se presentarán varios grupos chilenos, como el baterista Diego Letelier y la banda Öxa, Joaquín Bustamante Trío y el Ensamble por la Paz, una orquesta intergeneracional que se creó al alero del Festival Jazz por la Paz.

Y todo gratis, ya que el evento tiene entrada liberada y es por orden de llegada.

Lollapalooza Chile

Lollapaloza-69.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

El Parque Bicentenario de Cerrillos ya comienza a prepararse para la nueva versión de Lollapalooza Chile, el más grande los panoramas marzo 2023 que se realizan en Santiago.

A ese pulmón verde el evento volverá los días 17, 18 y 19 de marzo, con un line up que tiene como cabezas de cartel a Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala y Rosalía.

Una parrilla que incluye también a artistas como The 1975, Jamie XX, Armin Van Buren, Kali Uchis, Modest Mouse, Tove Lo, Aurora, Tokischa, Fred Again y Cigarrettes After Sex (el cartel completo lo encuentras acá).

Todavía quedan entradas para sus diferentes jornadas y puedes ver en esta nota los precios de los pases diarios.

Fesiluz-Cerrillos-@_pastor.kreath_.jpg la-tercera

Foto: @_pastor.kreath_

¿Panoramas marzo 2023 para ir con los niños y niñas? Fesiluz Cerrillos, el festival de luces de China que está iluminando las noches en el Parque Orione, en Cerrillos.

Para quienes aun no lo visitan, está disponible todo este mes, hasta el 31 de marzo.

De lunes a domingo puedes disfrutar este espectáculo, con más de 30 instalaciones con miles de luces, con figuras como pandas, flores de loto, lámparas chinas, peces koi y dragones.

Además de los show que se montan en su escenario, tres por cada día, con presentaciones de artistas chinos que sorprenden con danzas típicas, acrobacias y el impactante número del hombre de las máscaras.

Y ojo con la promoción que acaban de lanzar: 50% de descuento en el valor de la entrada para estudiantes todos los martes.

Yorka-Pablo-Montt-ok.jpg la-tercera

Foto: Pablo Montt

Con la llegada de marzo comienza también el Mes de la Mujer 2023, el que se conmemora con varias actividades a propósito del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo.

En Santiago una de las que se programó es la de la iniciativa Parques Abiertos, que desde el año pasado lleva espectáculos gratis a diferentes áreas verdes de Santiago.

Entre ellos el Parque O’Higgins, el que será el escenario de un ciclo de conciertos y presentaciones de stand up al aire libre, que durante todos los sábados de marzo podrás disfrutar gratis en este pulmón verde de la capital.

Las encargadas de abrirlo son Yorka, las hermanas de San Bernardo que acaban de ganar la competencia internacional del Festival de Viña con su canción Viento.

También serán parte del ciclo músicas como Mariel Mariel, MC Millaray, Belencha, Cata Raybaud, Gabriela Arcos, Esteza y Casandra Paz, además de comediantes como La Verborrea, Vale Vieira, Joupsss, Flor de Loto y Rosario Sánchez.

Bresh-@vickydragonetti.jpg la-tercera

Foto: @vickydragonetti

La llaman la “fiesta más linda del mundo” y sí no lo es, sí se puede asegurar que Bresh es hoy una de las más populares de todo el planeta.

Si hasta Rosalía con Rauw Alejandro estuvieron en una de sus más recientes versiones, y entre sus asistentes también están Bizarrap, Tini Stoessel, Cazzu, Lali Espósito, Wos y Nicki Nicole, por nombrar algunos.

Partió en Buenos Aires y tiene ediciones en Latinoamérica, EE.UU. y Europa. Ahora también aterriza en Chile, con la primera versión local de Bresh, la que se realizará en Espacio Riesco, el sábado 18 de marzo.

Aun no se anuncian los Djs y artistas que serán parte, ya que el factor sorpresa es parte de su propuesta

Lo que sí sabe es que a Santiago llegará con su ya icónica puesta en escena, un look que incluye tonos rosa, flores, terciopelos, consolas y juegos de luces, y que sus asistentes suelen lucir en las historias de Instagram.

Festival Womad

Womad-ok.jpg la-tercera

Foto: Womad

La Plaza La Paz, en Recoleta, nuevamente se convertirá en escenario de una colorida y diversa fiesta gracias a Womad 2023.

El festival de músicas del mundo más importante que se realiza en Chile y que es la versión local del evento que fundó en 1982 el músico Peter Gabriel.

Acá en el país ya va por su octava versión, la que se desarrollará durante tres días, entre el 31 de marzo y el 2 de abril, en su ya emblemática locación.

Ahí, se desplegará con tres jornadas de música de distintas partes del planeta y también con varias actividades, todas marcadas por la multiculturalidad.

El brasileño Chico César, la argentina Juana Molina, los indios Nachda Punjab Cultural Mirror, los coreanos groove&, el congolés Lionel Kizaba y los italianos Modena City Ramblers son parte de su line up.

Las entradas son gratis y ya las puedes descargar.

Lantern Festival

Lantern-Festival-Chile-16-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Otro de los festivales de luces chinas que continúa durante marzo es Lantern Festival, el que este verano se tomó el Parque de la Familia, en Quinta Normal.

Hasta el 26 de marzo puedes ir a recorrerlo y soprenderte con las más de 30 estructuras lumínicas que se instalaron ahí, algunas de hasta más de 12 metros de altura, y que al caer el sol se encienden, ofreciendo un asombroso espectáculo familiar.

Su puesta en escena presenta un recorrido por las diferentes provincias de China y su cultura y entre los sectores hay uno dedicado a la Navidad, con un pueblo de muñecos de nieve, dulces multicolores, renos y un camino al Polo Norte.

Además, cada día hay shows en su escenario, con música y danza tradicional de China.

Acá puedes ver todos los detalles para visitarlo.

Mapocho-Jazz-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Otro encuentro de jazz que se suma a los panoramas marzo 2023 es el Festival Recoleta Mapocho Jazz.

Este año va por su sexta edición, que se realizará durante dos noches, las del viernes 10 y del sábado 11 de marzo, desde las 7.30 PM, en el Zócalo Municipal, que se ubica en Av. Einstein.

Ahí podrás disfrutar al aire libre de las propuestas de destacados grupos del género, tanto chilenos como extranjeros, como Freedom First, The Patio y Moussa.

Y todo gratis, porque la entrada al evento es liberada, sin retiro previo, solo por orden de llegada.

Chile en una copa

Chile-en-una-copa-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Chile en una copa

Y quien quiera bridar en marzo, por la razón que sea, puedes sumarse a las distintas actividades de Chile en una copa, el festival de coctelería que se tomará Santiago durante el 7, 8 y 9 de marzo.

Tiene varios encuentros, entre ellos un seminario con destacados barteneders de todas partes del mundo, una feria y una fiesta con bar abierto en Zoco, el nuevo espacio cultural en La Dehesa.

Sus distintos encuentros y los precios de las entradas los puedes ver en su sitio web.