Septima version del festival de cine surfer en santiago

Hasta el viernes 28 la capital soñará con tener olas con el Ficsurfd 2014, el Festival Internacional de Cine y Cultura de Surf que mostrará más de 15 cortometrajes junto a variadas actividades.

Es séptima vez que Santiago vivirá el Ficsurf que tendrá lugar Centro Cultural de Las Condes, donde habrá exposiciones fotográficas, arte en vivo, música y la competencia de de los cortometrajes y documentales proveniente de distintos países que estarán disputando el Cochayuyo de Oro. No se pierda Beyond the Surface y Uncharted Waters, ambas presentadas por Patagonia.

El festival es gratuito, pero también contará con una "entrada consciente" de $3.000 que podrás donar a cualquiera de las organizaciones sociales que apoya este evento: Puertecillo playas libres, Give Surf, Salvemos Quintero, Punta de Lobos por siempre, Vigilante costero Maula Itata y Valpo Surf Project.

Si ayudas con tu entradas podrás participar por el sorteo de un traje de surf Patagonia llamado YULEX(r), que aún no aterriza en Chile y que debe su nombre a la goma natural con la que está fabricado y que se obtiene de un cultivo llamado Guayule. Un hito en la industria del surf, ya que entre otros muchos beneficios, permite disminuir el consumo de neoprén (un derivado del petróleo) con el que se fabrican los trajes tradicionales.