Signore, la pizzería que se transforma en bar

Si es un amante de la buena pizza, seguro conoce Signore, ubicado frente al hotel NH, en pleno barrio de Sanhattan.

Ahí, donde se comen las mejores pizzas “margherita” ($ 9.900), hechas con mozzarella de búfala y albahaca, con una masa correctamente fermentada y borde ligeramente más grueso, abrió ahora un bar, ideal para visitarlo hoy viernes después de la oficina (está abierto hasta las 3 AM).

¿Qué probar? Hay varios tipos de spritz, entre ellos, el “del bosco” ($ 4.800), que lleva licor de cassis, un toque de vodka y prosecco, y el “azurro” ($ 5.700), con curaçao (ese licor de naranjas amargo de color azul intenso), prosecco y agua gasificada.

Signore-12.jpg la-tercera

Si le gustan los licores más fuertes, vea la variedad de whisky, whiskey, bourbon y brandy de la carta. Se va a encontrar con el “brandy vecchia romagna” ($ 8.200), un destilado de uvas de primera calidad, de sabor suave y seco, que queda muy bien con “misto piccolo” ($ 9.400), un surtido de charcutería y focaccia.

HORARIO: Lu. 7.30 AM a 1 AM. Ma., 7.30 AM a 2 AM. Mi. a vi., 7.30 AM a vi., 3 AM. Sá., 9 AM a 3 PM. Do., 9 PM a 1 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.