Solo con pase de movilidad, con show sorpresa y en el cumpleaños de Madonna: así será el regreso de la Blondie a las pistas

En sus 28 años de historia, la Blondie nunca antes había estado cerrada por tanto tiempo. Solo en 2008 había dejado de funcionar, cuando el entonces alcalde de Santiago Pablo Zalaquett la clausuró por nueve meses.

Ahora va a cumplir 16 meses sin shows ni fiestas con público en sus ya legendarias pistas. Más de un año desde que se realizó el último evento, una celebración ochentera con temática Strangers Things que se hizo en marzo de 2020.

Sin embargo, para felicidad de su fiel público, los eventos presenciales vuelven a la Blondie, ahora que la Fase 3 permite el funcionamiento de las discotecas.

Y ese regreso será este sábado 14 de agosto, cuando se realice ahí la primera fiesta con público desde que comenzó la pandemia.

Un retorno justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de una de las artistas que más ha sonado en este recinto de la Alameda, la discoteca alternativa más importante de la ciudad: Madonna, quien el lunes 16 cumple 63 años.

Blondie-afiche-ok.jpg la-tercera

Afiche de la fiesta de regreso de Blondie

Por supuesto que este regreso a las pistas será con todas las medidas sanitarias exigidas: con cupo limitado de 50 personas, solo para quienes tengan pase de movilidad y en horario que permite el toque de queda, de 5 PM a 9 PM.

"Aunque la normativa nos permite hacer fiestas con 80 personas, optamos por ingresar solo a 50. Una cifra simbólica considerando que caben 1.200, pero que nos permite evaluar cómo se desarrolla", explica Ariel Nuñez, productor general y Dj de Blondie desde el año 2000.

Lo que se viene en Blondie

Blondie-2.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Este evento de regreso será en su emblemática pista central, donde además habrá un especial Goes to the disco, con temas discos, 80s, pop, new wave, dance y algo de R&B, y un show sorpresa.

Como era de esperar, los parroquianos de la Blondie ya agotaron las entradas, pero para quienes no alcanzaron o están fuera de Santiago se hará una transmisión en directo por Zoom a todo el mundo. Las entradas cuestan $ 4.000 y las puedes comprar en Eventrid.

"Con la pandemia nos dimos cuenta de que tenemos un público numeroso en regiones y también fuera de Chile, gente que participa en nuestras fiestas online y que escucha nuestra radio. Para todo ellos quisimos hacer este evento híbrido, mezcla de presencial y online", cuenta Nuñez.

El mismo formato tendrá el siguiente evento con público en el recinto: Fea, el nuevo show de la comediante Natalia Valdebenito, que estrenará el sábado 4 de septiembre y que ayer agotó sus tickets apenas se pusieron en venta.

De todas maneras también se podrás ver por streaming, con entradas disponibles en Eventrid (desde $ 6.000).

¿Y se vienen más fiestas presenciales? Ariel Nuñez asegura que esperarán el desarrollo de la primera para hacer nuevos anuncios.