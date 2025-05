Solo para golosos: los delivery más dulces para hacerle el quite al frío

Brussels Heart of Chocolate

chocolate-4-si-.jpg la-tercera

Foto: Brussels Heart of Chocole

Brussels Heart of Chocolate es la encarnación del paraíso del chocolate. Un lugar con pasión por el chocolate belga y donde toda su carta gira en torno a este placer dulce: hay desde bombones hasta pizza.

También un delivery especial de chocolate caliente, vital para la temporada, que puedes encargar a través de su página web. Se trata de una preventa, es decir, lo pides ahora y se reparten dentro de cerca de cinco días.

Prueba la Caja Brussels Waffles ($ 18.000), que viene con seis waffles con ramas de chocolate de leche, blanco y amargo, más dos vasos con marshmallows.

O la Caja Brussels Niños ($ 10.000), que viene con un chocolate caliente blanco, un chocolate caliente dulce, marshmallows, dos galletas rellenas con ganache de chocolate blanco, un vasito con gomitas y una inyección -literal- de chocolate mitad de leche y mitad blanco.

El Horno de Dominga

El-horno-de-dominga-listo-.jpg la-tercera

Foto: El Horno de Dominga

Imagina una caja de galletas 100% artesanales, adictivas, soñadas. Eso es El Horno de Dominga, el taller y epicentro de Claudia Balbi y su pareja, cocinera que mete en una caja las recetas familiares. Pasión y obsesión de toda una vida.

Para delivery debes encargar través de su Instagram @elhornodedominga El reparto es parcelado, es decir, se anuncia por redes la comuna en la que se reparte cada día.

¿Qué pedir? Puedes elegir entre tres formatos: de 250 gramos ($ 7.000), de 500 gramos ($ 11.000) o de kilo ($ 17.500).

En cada caja llega un mix de seis tipos de galletas, como la de almendras laminadas, delgaditas y crocantes; de toffe; de puro chocolate; mini alfajores rellenos de manjar; avena con chips de coco y de chocolate, además de unas de cranberries con maní.

La Carlota Cake

La-Carlota-copon-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: La Carlota Cake

Atención golosos de corazón. La Carlota Cake es el emprendimiento de Carla Nam y tiene uno de esos Instagram que te dejan helados de sólo mirarlos.

Te hablamos del delivery de alfajores que, en realidad, son mucho más que eso. Es decir, están los clásicos rellenos de dulce de leche -del bueno, rico, rico- o nutella, pero además otros que incluyen galletas Oreo en su interior.

Por si fuera poco, están cubiertos de un topping de pedacitos de galletas oreo, marshmellow o de chocolates como de Snickers, M&M o Hersheys.

Prueba la “Sweet Box de alfajor Mastodonte” ($ 10.990), que son seis unidades de alfajores rellenos de dulce de leche, pedacitos de chips de chocolate y cobertura de chocolate, más topping de snickers, M&M y Hersheys.

O la “Sweet Box de alfajor nutella” ($ 12.990), que son seis alfajores rellenos de nutella y dulce de leche, con cobertura de chocolate y mix de topping.

Y si quieres ir aún más allá, pide el súper copón de brownie, que se llama “Black box tentación” ($ 12.990). Tiene una base de brownie con un mix de chocolates, como snickers, M&M y Hersheys, Kit Kat y Ferrero Rocher.

¿Te tentaste? Los pedidos se hacen a través de su Instagram.

MP Galletas

galletas-entrada-lista-.jpg la-tercera

Foto: MP Galletas

MP Galletas es la marca de Piedad Donoso y su especialidad son las galletas, delgaditas, crocantes y hechas de harina de almendras, es decir, sin gluten y que por si fuera poco, vienen bañadas en chocolate de leche, bitter o blanco.

Y se piden a través de su Instagram @mp.galletas o del WhatsApp +569.78657486, con 48 horas de anticipación.

Prueba la bolsa de 200 gramos ($ 7.000), que viene con 22 galletas con la cubierta del chocolate que tú quieras (puedas elegir las tres variedades de chocolate o solo una).

O la bolsa de 300 gramos ($ 10.000), que viene con 33 galletitas, también con la variedad que escojas.

Ojo que aquí, además, puedes pedir una torta ($ 18.000 para 15 personas), de láminas de harina de almendras, rellenas de manjar y la cubierta de chocolate que elijas.

Da' Oro

Da-Oro-trufas-listo-.jpg la-tercera

Foto: Pin Campaña

Da' Oro es de un delivery de granola 100% artesanal, con nueve variedades de sabores y alternativas veganas y libres de gluten.

Todas ellas hechas por Daniela Oroquieta, arquitecta, quien después de una vida dedicada a la investigación en torno a la cocina saludable, desarrolló esta línea de granolas con fruta deshidratada por ella misma y que también son sustentables, porque el packaging es compostable o retornable y los residuos de la fruta también se compostan.

Además, ofrece una maravilla de bolitas energéticas, saludables y veganas. Se trata de unas trufas ($ 6.990) hechas con dátiles, nuez, almendra, coco rallado, avellana europea tostada, castaña de cajú tostada, lúcuma deshidratada en polvo y cacao en polvo. Deliciosas.

Las puedes encargar a través de su página web.

Daniela también encabeza una cruzada solidaria, en la que dona granola integral a sectores vulnerables. Puedes ver las historias de las ollas comunes y sus protagonistas en su Instagram @da.oro

Daniel’s Bakery

Daniel-Bakery-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Daniel´s Bakery es una cafetería que de seguro conoces si eres un dulzón de corazón. Te hablamos del local que abrió en 2016 Daniel Glukman, después de hacer una pasantía en Amy’s Bread, una de las panaderías más famosas de Nueva York.

Es un verdadero paraíso dulce, donde encuentras muffins, galletones, brownies, blondies y, por supuesto, sus tortas como la de Snickers ( $ 3.900, en la foto), realmente adictiva.

También imbatible es el “Rocky” ($ 2.100), una maravilla con una base de nuez y mucha mantequilla, con otra capa de brownie y cubierta de marshmallow. Queda increíble si lo calientas un poquito, así el marshmallow se derrite y estira.

O la “Red velvet” ($ 3.900) o torta de terciopelo, hecha con mantequilla y chocolate, más un betún de queso, que tiene ese color porque solía hacerse de betarraga.

Otra alternativa es que pruebes el "Waffle de oreo" ($ 5.000), de masa liviana, tradicional de waffle, con pedacitos de oreo, crema de vainilla, caramelo y más galletas oreo.

Todo en formato delivery, que puedes pedir directamente a través de su WhatsApp +569.58588705 o de su Instagram @danielsbakery.

Kit de galletas de Gustavo Saéz

Galletas-masa-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

Gustavo Saéz, es el chef y pastelero conocido por su trabajo en 99 Restaurant, el mismo que ganó el título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurants y campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

Puede que recuerdes también por Bake Off, el programa de repostería donde fue jurado y que se emitió por Chilevisión.

¿Quieres probar su mano? Te contamos que acaba de armar un kit ($ 1o.ooo), con todo lo necesario para hacer galletas en casa y que puedes pedir a través de su página web.

Llega en una caja de papel craft reciclable, con todas las instrucciones del paso a paso, más una playlist para poner mientras cocinas.

Dentro, encuentras un frasco de vidrio con una mezcla de chips de chocolate Valrhona, de 52% de cacao, azúcar rubia, sal de cáhuil y polvos de hornear.

Tu solo debes agregarle mantequilla y un huevo o aceite de coco si las quieres hacer veganas.

Bigi

Bigi-1.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Bigi es un delivery de galletas caseras difícil de olvidar, que puedes pedir a través de su Instagram @bigicoffeebar

Se trata de galletas totalmente caseras, grandes que viene en cajas: de 6 ($ 5.500), 12 ($ 10.000) y 16 galletas ($ 13.000) y que traen distintas variedades, que van cambiando cada semana.

¿Ejemplos? Hay de choco chips 60% cacao, de espresso chocolate blanco, chewy avena pasas o coco lima chocolate blanco.

Ojo, que también hay opciones veganas, como las de Snickers (con chocolate, caramelo y maní), avena espresso choco chips y brownie cookie.

Eso sí, debes saber que los pedidos se hacen los lunes y se reparten los viernes.

Piso 23

Piso-23-.jpg la-tercera

Foto: Piso 23

Vanessa Burgos es pastelera y ha trabajado en restaurantes como Restaurant Europeo. Ahora, desde su cocina, ubicada en el piso 23 de un edificio de Santiago centro, hace una delicias que puedes encargar a través de su Instagram@piso23_ o del WhatsApp +569.50916711

¿Qué ofrece? imbatibles como los empolvados ($ 2.800), hechos horas antes del despacho, mega esponjosos y rellenos demanjar de tarro.

Además de unos brownies ($ 3.500 el medio kilo) de 52 % de cacao y pié de limón ($ 6.000 para ocho personas) de masa crocante y mucho relleno, que también puedes pedir en formato individual.

Otra alternativa es que pruebes sus helados, totalmente artesanales, que vienen en potes de 450 cc, infusionados en hierbas como boldo, manzanilla, lavanda o té de jazmín ($ 3.500).

Al.fa.jor

Alfajor-entrada-listo-1.jpg la-tercera

Foto: Al.fa.jor

Al.fa.jor es otro emprendimiento familiar que de seguro te robará un suspiro los ves en su Instagram @al.fa.jor.

Se trata de unos alfajorcitos, la versión más pequeña del clásico dulce chileno, hechos de una masa crocante, que se deshace en la boca y que están rellenos con una buena cantidad de manjar casero.

Los encuentras en formatos como “Cläs” ($ 10.000, las 27 unidades), la versión clásica que son estas galletas crujiente, rellenas de manjar casero.

O “Bläc” ($ 12.000 las 12 unidades), relleno con manjar y cubierto de chocolate semiamargo. Maravilloso.

Los encargos se hacen a través de su página web