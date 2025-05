Spoh, el local del barrio Matta donde puedes llenar botellas con cerveza artesanal

Lo primero que hay que aclarar es que la Cervecería Spoh no es un lugar hasta donde puedas ir a tomar schops, tal como si estuvieras en un restaurante. Al contrario, es una tienda a la que llegas con tu envase de vidrio de la marca para que sea llenado en el momento con alguna de sus seis variedades de refrescantes preparaciones.

Ahora, si no tienes un growler puedes comprarlo ahí mismo por $ 5.000 el de uno o dos litros (ambos tienen el mismo precio). A eso le tienes que sumar el costo del brebaje, el que sí dependerá del tamaño del recipiente y fluctuará entre los $ 7.000 y $ 10.000 en total.

Importante es saber que no puedes llevar un frasco de vidrio cualquiera, porque este no tiene las características ideales para mantenerla, es decir que conserve la temperatura y no pierda aroma ni sabor.

Foto: Valentina Miranda Vega.

Si no conoces esta cervecería que funciona hace siete años (sólo hace cuatro con venta de growler), tienes que decirles a sus dueños, el arquitecto William Flores y el ingeniero comercial Maximiliano Ivanovic, que te den una degustación para que selecciones la que más te gusta.

Te pondrán sobre sus mesas de pallet o encima de la barra, algunos vasitos con un poco de cada una de sus "chelas", algunas de ellas seleccionadas dos veces ganadoras de la Copa de Cervezas en 2015.

Más en Cervecería Spoh

Foto: Valentina Miranda Vega.

Como ya decíamos, podrás elegir entre seis variedades que son parte de los 9.000 litros que fabrican al mes. A estas se incluye una más que cambia cada uno o dos meses.

En mayo, por ejemplo, podrás ir por una "Cerembuesa", que hicieron en colaboración con la cervecería neozelandesa Outlier Carter. Tiene 5,6° y la elaboran con cerezas, frambuesas y un toque de sal rosada. Su aroma recuerda al vino y el sabor tiene algo adictivo que, seguro, te hará querer más.

Una que no te puedes perder es la Coriander. La encuentras siempre en el local, porque es una de las que fabrican a diario. ¿Su característica? Es una IPA belga de 6° que hacen con semillas de cilantro.

Foto: Valentina Miranda Vega.

También degusta la Animal de 7,5°, que es considerada la primera doble IPA hecha en Chile y con alto contenido de lúpulo. Es de color cobrizo y de generosa y cremosa espuma que al olerla recuerda a flores, pero en el gusto es amarga y dulce a la vez. La amarás.

La Russian Imperial Stout (RIS) de 9,2° es otra que no puedes pasar por alto. Esto, porque sus sabores tostados y toques a café y chocolate la hacen simplemente inolvidable.

Si quieres conocer el proceso de preparación, puedes pedir que te hagan un pequeño tour gratuito por la planta que tienen ahí mismo, es fantástico.