Spotify revela cuáles fueron los artistas y canciones más escuchadas de la década

Ariana Grande ok

En la década de los 2010, Spotify se consolidó con la plataforma de streaming más popular.

No hay lugar donde no se oigan sus famosas playlists: en la casa, en el Metro, en fiestas y donde se te ocurra.

También son esperadas listas, las que revelan a la bandas y solistas más escuchadas en la plataforma. Como las que acaba de revelar, con los artistas más "stremeados" de la década.

Hoy Spotify reveló cuáles fueron los artistas más escuchados de la década del 2010, la que termina precisamente ahora.

La lista la encabeza el rapero estadounidense Drake, seguida del británico Ed Sheeran y de otro rapero, Post Malone.

En el cuarto lugar aparece una mujer, Ariana Grande (en la foto), seguida de Eminem.

Además, Spotify dio a conocer la lista de las canciones de la década más reproducidas en la plataforma.

¿Cuál fue la más popular? La ubicua A shape of you, de Ed Sheeran, que suena hasta en el baño.

A ese mega hit, le siguen One dance, de Drake, Rockstar, de Post Malone; Closer, de The Chainsmokers, y nuevamente Ed Sheeran, con Thinking out loud.

Hay una playlist recién estrenada, Most streamed song of the decade, con esos y otros temas, sin orden de popularidad.

La puedes reproducir a continuación:

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYJ5kmTbkZiz

Y como en diciembre toca hacer repaso al año, la plataforma también dio a conoce la lista de las cinco canciones más escuchadas del 2019.

La lidera Senorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello; Bad Guy, de Billie Eilish, quien viene a Chile en 2020; Sunflower, de Post Malone; 7 Rings, de Ariana Grande; y Old town road, de Lil Nas X.