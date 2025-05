Sube a celebrar el Día de Star Wars en el observatorio del cerro San Cristóbal

Este jueves 4 de mayo la fuerza estará contigo y con todos los fanáticos de la historia creada por George Lucas gracias al Día de Star Wars 2023.

La celebración originalmente llamada Star Wars Day y que cada año celebra a la saga más famosa del mundo.

Una que tiene como origen la icónica frase “May the force be with you” y que por asociación fonética dio lugar al mensaje "May the 4th be with you".

Por eso, cada 4 de mayo hay lanzamientos especiales de la productora Lucasfilm, pero también diversos eventos en distintas partes del mundo, organizados por los fans.

Foto: Promocional

En Chile este año habrá uno especial en el Observatorio Manuel Foster, el que se ubica en lo alto de cerro San Cristóbal, dentro del Parque Metropolitano.

Ahí, se sumarán al Día de Star Wars 2023 con una Semana de Star Wars, la que durante durante dos días, el jueves 4 y el viernes 5 de mayo, tendrá recorridos nocturnos especiales y con temática relacionada con la saga.

Que la fuerza te acompañe

Foto: Carolina Vargas

Cada uno de los días, habrá dos turnos de esta actividad en el observatorio, a las 7.30 PM y a las 8.30 PM.

Todas incluyen observación con telescopios desde la terraza del lugar, donde podrán apreciar la Luna llena y que durante esos días estarán en su peak.

También una charla especial por el Día de Star Wars 2023, donde un astrónomo del lugar explicará algunos de los conceptos de la ciencia presente en la saga.

Como los viajes rápidos o los sables de luz, de los que hasta podrás ver una demostración durante la charla.

Además, podrás ver una colección de meteoritos reales y que es parte de una exposición del Observatorio Manuel Foster.

Las entradas tienen un costo de $15.000 para personas entre 12 y 60 años y 10.000 para niños y adultos mayores, y se reservan en el siguiente sitio.