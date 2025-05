Teatro del Lago festejará sus 10 años con un concierto gratis de los rockstar de la música clásica

Desde el 2008 que el violinista estadounidense Nick Kendall mantiene una fluida relación con el Teatro del Lago. Primero se presentó con la pianista china Natalie Zhu. Tres años después volvió al escenario de Frutillar, pero con dos músicos más: Gabriel Cabezas en el violonchelo (EE.UU) y Liza Chung en el piano (Corea-Chile).

Pero como no hay segunda sin tercera, el 2013 regresó al lago Llanquihue, pero ahora con su conocido grupo Time For Three, aquel formado por Kendall y por Charles Yang, también en el violín, y Ranaan Meyer, en el contrabajo.

Es justamente este trío denominado "rockstar de la música clásica", el que estará de regreso el próximo sábado 14, cuando la institución festeje sus 10 años con las melodías de este grupo que explora géneros como el pop, el folk y el funk.

Será una proyección gratuita, a las 7 PM, pero a la que deberás inscribirte previamente en la plataforma web del recinto.

Detalles del concierto en el Teatro del Lago

El día señalado se hará una transmisión donde verás a estos concertistas en Nueva York, quienes interpretarán tres temas. El primero es Slim Jim, uno que crearon durante la cuarentena en sus respectivas casas.

Luego será el turno del cover de la canción pop Hide and Seek, compuesta por Imogen Heap. Lo harán acompañados de una coreografía que realizarán en el teatro chileno a cargo de los bailarines Macarena Bandi y Esteban Ortiz, del área de danza de la Escuela de las Artes, creada por Marine Garcia y David Correa del Ballet Nacional Chileno.

Terminarán con Joy, uno que destaca por sus lindos coros. Lo interpretarán, para más emoción, con los 15 músicos de la Camerata Teatro del Lago, integrada por músicos de la región, estudiantes y exalumnos de la Escuela de las Artes.

Foto principal: Lauren Desberg.