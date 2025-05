Tentación en dobladita: La Mensajería aterriza en Lastarria

Cocina chilena, simple y rica. Así se podría describir a La Mensajería, el local que ya tiene una sucursal en Isidora Goyenechea y la semana pasada acaba de abrir en Lastarria.

¿Platos estrella? Los sándwiches en dobladitas, el clásico pan chileno; o las empanadas, como la de "queso" ($ 2.100), que es frita con una buena cantidad de queso de campo que se rebalsa al primer mordisco, o la de "pastelera" ($ 2.400).

la mensajeria lastarria sandwich la-tercera

Si de sándwiches se trata, pruebe el “churrasco del rey” ($ 5.900), con vacuno, queso de campo derretido, tomate, mix de hojas verdes, cebolla caramelizada y tocino.

Otro bien rico es el de “fricandela original” ($ 5.900), que además de la fricandela, lleva queso de campo, tomate, un mix de hojas verdes, ají y mayo casera.

Ojo que aquí también encuentra platos caseros, como el “charquicán con huevo” ($ 5.900), bien sabroso, y la “pastelera” ($ 5.900), que viene en paila de greda y el toque justo de dulzor.

Para tomar hay jugos naturales hechos al minuto, como el de “piña y arándanos” ($ 2.400) o el “con tuti” ($ 2.800) con frutas varias.

No se pierda los postres como los "churros con manjar" ($ 2.400) o la "leche asada" ($ 2.400), bien casera.

HORARIO: Lu. a do., 9 AM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: En Merced 317, $ 2.100 la hora.