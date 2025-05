The Black Godfather: el desconocido "padrino" de Obama, Michael Jackson y Bill Clinton

The Black Godfather ok

Hay personajes influyentes y poderosos que, pese a que se codean con presidentes y estrellas del pop, prefieren quedarse tras bambalinas. Es el caso de Clarence Avant, que algunos llaman "The Black Godfather" o "el padrino negro".

¿Quién es él? Un estadounidense que fue manager, ejecutivo y empresario de la industria musical, que ahora Netflix saca de las sombras en un documental llamado The Black Godfather.

Es un apodo que se tiene bien ganado, porque desde Barack Obama hasta Michael Jackson, acudieron a él alguna vez para pedirle consejos o apoyo.

Y no sólo ellos, sino también personajes famosos como su amigo Quincy Jones, el rapero Puff Daddy y el boxeador y activista negro Muhammad Ali.

En las sombras

Todo ese poder e influencia, Avant lo alcanzó sin siquiera terminar sus estudios de primaria y menos pasar la universidad.

Parte de una familia afroamericana podre de Carolina del Norte, EE.UU., fue de joven en Nueva Jersey que ingresó a la millonaria industria musical.

Ahí conoció a ejecutivos de quienes absorbió todo lo que sabía y que luego aplicó más adelante, como cuando consiguió varios contratos en Hollywood para el compositor Lalo Schifrin.

O cuando impulsó su primer sello, Sussex, el mismo que lanzó a la fama a la leyenda del soul Bill Whiters.

"Todo empieza y termina con los números" es la máxima que guió a Avant y que repite una y otra vez en The Black Godfather.

Eso se traducía en conseguir en sus millonarias negociaciones la mayor cantidad de dinero para sus representados.

Michael Jackson y su hermana Janet son algunas de las estrellas del pop que confiaron en este hábil negociador y consejero.

Aunque su influencia fue más allá de la industria del espectáculo y llegó también a los deportes y la política.

Al ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter le ayudó a conseguir fondos para su campaña.

Mientras que Barack Obama y Bill Clinton no dudaron en pedirle consejos. Tanto admiran a Avant estos ex presidentes, que ambos aparecen entrevistados en The Black Godfather.

Pese a que la historia de Avant es interesante y desconocida por muchos, el documental peca de un relato algo plano, porque está compuesta en su mayor parte por entrevistas, al estilo "bustos parlantes".

Eso se acentúa con su duración: casi dos horas.

Puedes ver el documental acá.