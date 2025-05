The Boys: el recargado e imperdible regreso de los superhéroes más oscuros

“Personalmente, al no haber crecido con superhéroes, los encuentro completamente idiotas”. Una simple convicción por parte de Garth Ennis que explicaría el porqué entre 2006 y 2008, junto a Darick Robertson, dio vida al violento cómic The Boys.

Una serie gráfica donde reformuló el género de los superhéroes, con “paladines” egoístas y con rasgos psicopáticos, a quienes monitorea The Boys, un grupo no menos retorcido que trabaja bajo el borroso mando de la CIA.

Los mismos que, tras un abortado proyecto para el cine, terminaron en la feroz, pero aplaudida producción homónima de Amazon Prime Video. Siempre liderados por el impulsivo Billy Butcher, encarnado por un Karl Urban con acento entre cockney y australiano.

Una aventura que llegó al streaming hace un año, con un capítulo inicial que a los pocos minutos dejaba en claro el tenor de lo que estaba por venir. Cuando la novia de Hughie (Jack Quaid) era literalmente despedazada por el paso de A-Train (Jessie T. Usher).

Uno de los integrantes de The Seven, el grupo de héroes -o “supes”- emblema de Vaught, la corrupta corporación que ha sabido sacar provecho de sus poderes, y que tiene como líder a Homelander (Antony Starr), una especie de Superman terrenal y desquiciado.

Revelaciones antes del reinicio

El mismo que a lo largo de los ocho capítulos de la primera temporada dio reiteradas muestras de su megalomanía, posicionándose como el antagonista principal de la serie; además de objeto del odio de Butcher tras estar ligado a la desaparición de su esposa.

Pero como se vio en el cierre de ese ciclo, ella -llamada Becca (Shantel VanSanten)-, no estaba muerta, sino que había permanecido oculta por Vought después de haberse convertido en madre del hijo de Homelander, el pequeño Ryan (Cameron Crovetti).

Una revelación que se sumó al que los superhéroes supieran quién había matado a Translucent, que Butcher y Mother’s Milk (Laz Alonso) descubrieran el verdadero papel del Componente V, y que Madelyn Stilwell (Elisabeth Shue) muriera trágicamente.

Mismas piezas que son claves para el inicio del relato de una segunda y recargada temporada, cuyos tres primeros episodios debutan este viernes por Amazon Prime Video, para luego ir estrenando uno nuevo cada semana hasta completar un total de ocho.

Un ciclo que comienza con Butcher lejos de su equipo por algunas semanas, mientras Mother’s Milk, Hughie, Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) se esconden en el subterráneo de un local de compraventa de oro.

Nuevos ingredientes y personajes

Sin embargo, los conflictos también están presentes en las vidas de los supes. Entre ellos The Deep (Chace Crawford), que alejado de The Seven busca ayuda en la denominada Church of the Collective, o Annie/Starlight (Erin Moriarty), todavía impactada por su origen.

Además, Homelander debe lidiar con los súper terroristas al mismo tiempo que confronta la paternidad y la llegada a su equipo de una nueva integrante que hará peligrar su liderazgo y popularidad ante el público: la directa Stormfront (Aya Cash).

Y si de problemas se tratan, el nuevo ciclo también se da tiempo de ofrecer a los espectadores detalles del pasado de Kimiko, Frenchie, Mother's Milk, Butcher y Hughie, que exponen traumas que marcaron sus existencias y relaciones a futuro.

Una gran porción de nuevos ingredientes que se suma a la habitual y explícita violencia del espacio, con varias y sangrientas muertes, además de su oscuro humor, donde siempre están presentes referencias a famosas franquicias de superhéroes.

En resumen: el imperdible reencuentro con The Boys, una de las series para adultos más subversivas de los últimos años, que supo traspasar del cómic a la pantalla una clara crítica al abuso por parte de transnacionales, gobiernos o cualquier individuo en posición de poder.

