The Boys: la serie regresa con una brutal y recargada tercera temporada

Tras su llegada al streaming en julio de 2019, The Boys vino a cambiar definitivamente la mirada a los superhéroes que hasta el momento habían ofrecido el cine, la TV y el cable, con una propuesta totalmente subversiva.

La que, tomando como base el no menos radical y violento cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, apostó por paladines retorcidos y egoístas que tenían su contraparte en el grupo liderado por Billy Butcher (Karl Urban).

Un equipo no menos oscuro que sus antagonistas, monitoreado desde las sombras por la CIA, que en la primera temporada del espacio desarrollado por Eric Kripke se enfocó en derrotar a los populares The Seven.

El grupo de héroes -o “supes”- manejados por la corrupta compañía Vaught, que deberían ser los protectores del resto de los humanos bajo la guía de Homelander (Antony Starr), su megalómano y desquiciado líder.

El mismo personaje que a lo largo del primer y segundo ciclo expandió su psicopatía y despertó más el odio de Butcher cuando este descubrió que no mató a su esposa, sino que la había hecho madre de un niño.

El reencuentro después de un año

Revelación que se unió a otros descubrimientos, como el verdadero papel del Componente V para “crear” a un superhéroe y que la nueva heroína de The Seven, Stormfront (Aya Cash), fuera realmente una supremacista.

Un descubrimiento que en el inicio de la tercera temporada, que se estrena a través de Prime Video, a un año de los hechos del ciclo anterior, sigue siendo un lastre para Homelander, quien asegura a los medios que no sabía del pasado nazi de su desaparecida pareja.

Algo que vuelve a dejar en claro a todos los periodistas durante la premiere de la película Dawn of The Seven, donde los “supes” se interpretan a sí mismos y combaten a una reformulada villana nazi.

Al mismo tiempo que Hughie (Jack Quaid) ya tiene una relación consolidada con Starlight (Erin Moriarty) y trabaja en la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos, que vigila el accionar de quienes tienen superpoderes.

Donde labora bajo la dirección de la ex congresista y ahora su amiga Victoria Neuman (Claudia Doumit), mientras sus antiguos camaradas colaboran con entregar a la oficina a los “supes” con mal comportamiento.

En busca del arma para destruir a Homelander

Una labor que desempeñan Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) bajo las órdenes de un contenido Butcher, quien por meses no ha asesinado a nadie. Pero todo cambia tras una visita de Meave (Dominique McElligott).

La heroína con conciencia que está decidida a eliminar a Homelander, por lo que le entrega a Butcher una información clave: la existencia de un arma que hace años logró matar al superhéroe Soldier Boy (Jensen Ackles).

Lo que pone a los The Boys, junto a un retornado Mother’s Milk (Laz Alonso) -quien tiene un oscuro lazo con Soldier Boy-, a dar con esa pieza para sacar del mapa al cada vez más peligroso líder de los Seven.

Una misión a la que más tarde se les unirá Hughie, después de descubrir el secreto de su jefa Victoria, mientras en las instalaciones de Vaught hace su retorno The Deep y Starlight se convierte en co-capitana del equipo.

En una sucesión sin tregua de hechos, personajes y alianzas, con algo de musical, que a lo largo de ocho capítulos se suma a explícitas escenas de desmembramientos, no aconsejables para el espectador más susceptible.

Lo que confirma que este ciclo del espacio de Prime Videono teme continuar a fondo su adrenalínica apuesta por la violencia y la comedia negra, que es el sello de su singular y ácida mirada a los superhéroes y al abuso del poder.

