The Slackers traen su fiesta ska desde Nueva York

The Slackers

Los fans del ska conocen bien a The Slackers, porque llevan casi tres décadas como una de las bandas más destacadas de este estilo.

Son también una de las más sigulares, porque practican un estilo que ellos bautizaron como "Jamaican rock style", una explosiva mezcla de ska con reggae, rocksteady, jazz y garage.

Con esas credenciales y con 14 discos publicados, la banda de Nueva York debuta esta semana en Chile, el viernes 11 de mayo.

La fiesta la armarán en el Teatro Cousiño, histórico teatro capitalino construido en 1930.

Ese fue el escenario escogido por el sexteto de Brooklyn para hacer un repaso por lo mejor de su carrera, que partió en 1991.

Jamaican rock style

Harán un parada especial en su último disco, bautizado con el nombre de la banda y publicado en 2016.

Date una vuelta por ahí el viernes si andas buscando un show prendido, que sonarán canciones capaces de levantar muertos, como Have the time y Old dog.

Puede que hasta suena su jamaiquina versión de Like a virgin, el clásico de Madonna, y que incluyeron en su álbum The radio (2011).

Ojo, que antes de The Slackers, estarán tocando algunas bandas chilenas, desde las 9 PM, entre ellas Mercurio Paradise y Johhny Olas.

Las entradas cuestan desde $ 15.000 y las encuentras en Passline.