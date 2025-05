The Top Sushi, el concurso que te permitirá degustar 10 piezas por $ 3.990

¿Te acuerdas del concurso The Top, ese que eligió a la mejor pizza y hamburguesa de Santiago? Ahora regresa con una nueva versión, llamada The Top Sushi.

Desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre (por 11 días), podrás ir a más de 30 locales a probar 10 piezas de autor por sólo $ 3.990.

Entre los participantes se encuentra Tataki, el restaurante de Vitacura que concursará con su Machu Picchu, un roll que preparan con camarón tempura y palta, y que envuelven en un sabroso atún, bañado en salsa acevichada y cebollín.

Otro imperdible es Panko, porque tendrá en promoción su roll Chimichurri, uno que hacen con camarón furai y palta, y lo envuelven en queso crema. Además adornan con chimichurri y salsa unagi, una propia de Japón hecha a base de anguila y soya.

En tanto, Niki tendrá a disposición su Tuna Maki, con cebollin tempura, palta, atún, crema de tigre, camote Frito, togarashi, salsa de maracuya y slice de limon.

Y qué habar de Do Sushi, el delivery de Jorge Godoy, el chef que trabajó con Ciro Watanabe y que sólo usa pesca artesanal. En The Top presentará Do Mar, uno con piure apanado, palometa y palta. Todo envuelto en masago y con una salsa de pimientos picantes increíble. Si quieres degustar esta opción, tienes que hacerlo a través de Pedidos Ya o por quienes lo retiren en el local.

También participarán Senz, Mizu, Japo, Mitake, Nippon y Mazai, entre otros.

Cómo participar en The Top Suchi

Al igual que en las otras dos ocasiones, para votar tendrás que inscribirte en la web de The Top Chile, y luego de eso escribir una reseña del local con la propuesta que más te gustó. Así, los que tengan mejores comentarios serán las triunfadoras.

Ojo, que al convertirte en un #thetopjuez, también participarás por varios premios.

