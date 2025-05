The Weeknd confirma segundo concierto en Chile: info de precios y venta de entradas

The Weeknd 1 ok

Ya hay varios conciertos programados para el próximo año en el país y uno de los más importantes es el de The Weeknd en Chile 2023.

El popular cantante canadiense, conocido por canciones como Blinding lights y Starboy, regresa a Santiago luego de se debut en tierras locales, el que fue parte del festival Lollapalooza 2017, donde fue cabeza de cartel.

Sin embargo, su retorno trea su primera presentación en solitario, la que es parte de su gira mundial After Hours Til Dawn Tour.

Por lo mismo es alta la expectación por el concierto anunciado, que se realizará el domingo 15 de octubre, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Tanta, que las entradas se agotaron apenas se pusieron a la venta el jueves pasado.

¿No alcanzaste tickets en esa oportunidad? Hay una buena noticia: se confirmó un segundo concierto de The Weeknd en Chile 2023.

Será al día siguiente del que se anunció antes, el lunes 16 de octubre, en el mismo recinto deportivo de La Florida.

Preventa, venta general y precios

The-Weeknd-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si crees que ahora sí es tu revancha, atento entonces a los detalles de la venta de entradas, que es a través de Ticketmaster.

Para el segundo show de The Weeknd en Chile 2023 todo partirá el miércoles 14 de diciembre, a las 11 AM, con una preventa para quienes compren con tarjetas Scotiabank o clientes Entel. Ojo, que la prefila estará disponible desde las 10.30 AM.

Mientras que la venta general será el día siguiente, el jueves 15 de diciembre, desde las 11.01 AM, abriendo la prefila a las 10.31 AM.

¿Y cuáles son los precios para esta nueva presentación de The Weeknd en Chile 2023? Van desde los $ 59.415 que cuesta la Galería hasta los $ 344.840 del Pit Andes.

Puedes revisar abajo al detalle de los valores.

Precios-The-Weeknd-2.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios